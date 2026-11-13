Stellantis, Filosa avverte sui costi del 2027: rincari in arrivo per chip e materie prime

Stellantis e i suoi fornitori si preparano a un 2027 più oneroso. Durante l’assemblea pubblica dell’Anfia, tenutasi il 12 novembre a Milano, l’amministratore delegato Antonio Filosa ha individuato le voci di spesa che potrebbero gravare maggiormente sui conti. Oltre alle materie prime, il dirigente prevede rincari per quanto riguarda i chip di memoria, i circuiti stampati e i semiconduttori. Questa pressione sui costi potrebbe protrarsi fino al 2028, coinvolgendo l’intera filiera della componentistica.

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Stellantis: a cosa si riferiscono i miliardi menzionati da Filosa?

Dal palco, Filosa ha parlato di un’inflazione che il gruppo quantifica in miliardi di euro. Al termine del suo intervento, un portavoce di Stellantis ha precisato all’agenzia Reuters che tale stima si riferisce alla base complessiva dei costi annuali dell’azienda. L’entità esatta degli aumenti previsti per il 2027 resta ancora da quantificare. L’analisi del dirigente si concentra soprattutto sulla durata di questa pressione sui costi e sulla necessità di affrontarla in stretta collaborazione con i fornitori.

A novembre, i componenti elettronici sono tornati al centro delle preoccupazioni a causa di problemi di approvvigionamento. La carenza di un componente destinato alla centralina motore «N3 GSE» ha rallentato la produzione di alcuni modelli Fiat. Stellantis ha indicato gli stabilimenti di Mirafiori e Pomigliano d’Arco tra quelli che potrebbero subire ripercussioni fino a dicembre. Questo episodio dimostra come la disponibilità di un singolo componente possa influenzare i programmi produttivi; l’avvertimento di Filosa, invece, riguarda specificamente i costi di acquisto nei prossimi anni.

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Tra le leve su cui intervenire senza indugio, Filosa ha citato l’energia. Secondo il dirigente, nel 2026 Stellantis ha pagato il megawattora in Italia circa quattro volte tanto rispetto alla Spagna. Il gruppo richiede pertanto un sostegno pubblico volto a ridurre il costo dei fattori produttivi, oltre a norme europee più chiare in materia di emissioni di CO₂. Filosa auspica di ricevere indicazioni da Bruxelles entro la fine dell’anno, al fine di fornire ai costruttori automobilistici e ai loro fornitori punti di riferimento più precisi per pianificare gli investimenti con un orizzonte al 2027.