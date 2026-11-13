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Il teenager che colleziona Citroën: storia di chi non ha paura di sporcarsi le mani

David, 19 anni, ha una collezione di quattro Citroën: Pluriël, 2CV, DS e C6. Ecco perché la più guasta è anche la più amata.

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David van Boxem, citroen

Ha 19 anni, quattro Citroën in garage e già tanta esperienza maturata a colpi di riparazioni: curare da soli una C6 è la scelta più coraggiosa che si possa fare. Lo dice David, e lo dice con cognizione di causa.

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La collezione di David van Boxem è nata in famiglia, insieme al padre: una Pluriël, una 2CV, una DS e la già citata C6. La Pluriël è più anziana di lui, e da bambino ci viaggiava seduto nel seggiolino. Il “virus”, però, è arrivato da un’altra parte: dalle lezioni di pianoforte della sorella, dove un’Acadiane arrugginita faceva da parco giochi a un bimbo di tre anni che si rifiutava di andare via. A casa il resto lo ha fatto internet, con la madre a scorrere foto e video di Citroën 2CV e il padre a lanciare l’amo: se ti diverti ancora, un giorno ne restauriamo una insieme.

David van Boxem, citroen 2cv

A quattordici anni David voleva una DS. Linee quasi ultraterrene, certo, ma soprattutto l’idropneumatica, tecnologia che né la 2CV né la Pluriël potevano offrirgli. I genitori, comprensibilmente, risposero con un no secco, e il padre chiuse la questione.

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Il giro dei concessionari sembrava dargli ragione. Una DS rossa, provata e scartata: ferma da troppo, interni con odore di muffa, sospensioni rigide come non dovrebbero essere. Poi una domenica, sullo schermo del telefono, l’annuncio di una DS a prezzo esorbitante. Era la stessa auto, un’edizione celebrativa con plancia rossa che in famiglia nessuno aveva riconosciuto, per la semplice ragione che di DS ne sapevano poco.

David van Boxem, citroen ds

La Citroën C6 è arrivata per caso, e in senso opposto. La Mini Cooper di famiglia, finita in casa come seconda auto, era ormai stretta. Il padre guardava alla Jeep Wrangler, e la prova su strada è andata come ci si aspetta da un fuoristrada dalla guida spartana. Dall’altra parte della strada, però, c’era una C6 in vendita. Così il lusso a prezzo contenuto ha vinto su tutta la linea.

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Poi è arrivata la parte divertente. Manutenzione fai da te, dicevano. Peccato che su una C6 si rompa assolutamente tutto: i guasti conosciuti al momento dell’acquisto sono stati sistemati in fretta, quelli successivi riempirebbero volumi interi. Eppure l’auto, appartenuta a un belga meticoloso, era messa meglio del previsto.

Più di una volta, tra una riparazione e l’altra, David e il padre hanno pensato di mollare. Una C6 per centinaia di chilometri sembra fare una gita fuori porta, tre o quattro ore filate senza accorgersene. A quanto pare per far innamorare un diciannovenne basta un’auto che si rompe ogni settimana e viaggia come un salotto.

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