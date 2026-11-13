Il teenager che colleziona Citroën: storia di chi non ha paura di sporcarsi le mani

Ha 19 anni, quattro Citroën in garage e già tanta esperienza maturata a colpi di riparazioni: curare da soli una C6 è la scelta più coraggiosa che si possa fare. Lo dice David, e lo dice con cognizione di causa.

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La collezione di David van Boxem è nata in famiglia, insieme al padre: una Pluriël, una 2CV, una DS e la già citata C6. La Pluriël è più anziana di lui, e da bambino ci viaggiava seduto nel seggiolino. Il “virus”, però, è arrivato da un’altra parte: dalle lezioni di pianoforte della sorella, dove un’Acadiane arrugginita faceva da parco giochi a un bimbo di tre anni che si rifiutava di andare via. A casa il resto lo ha fatto internet, con la madre a scorrere foto e video di Citroën 2CV e il padre a lanciare l’amo: se ti diverti ancora, un giorno ne restauriamo una insieme.

A quattordici anni David voleva una DS. Linee quasi ultraterrene, certo, ma soprattutto l’idropneumatica, tecnologia che né la 2CV né la Pluriël potevano offrirgli. I genitori, comprensibilmente, risposero con un no secco, e il padre chiuse la questione.

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Il giro dei concessionari sembrava dargli ragione. Una DS rossa, provata e scartata: ferma da troppo, interni con odore di muffa, sospensioni rigide come non dovrebbero essere. Poi una domenica, sullo schermo del telefono, l’annuncio di una DS a prezzo esorbitante. Era la stessa auto, un’edizione celebrativa con plancia rossa che in famiglia nessuno aveva riconosciuto, per la semplice ragione che di DS ne sapevano poco.

La Citroën C6 è arrivata per caso, e in senso opposto. La Mini Cooper di famiglia, finita in casa come seconda auto, era ormai stretta. Il padre guardava alla Jeep Wrangler, e la prova su strada è andata come ci si aspetta da un fuoristrada dalla guida spartana. Dall’altra parte della strada, però, c’era una C6 in vendita. Così il lusso a prezzo contenuto ha vinto su tutta la linea.

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Poi è arrivata la parte divertente. Manutenzione fai da te, dicevano. Peccato che su una C6 si rompa assolutamente tutto: i guasti conosciuti al momento dell’acquisto sono stati sistemati in fretta, quelli successivi riempirebbero volumi interi. Eppure l’auto, appartenuta a un belga meticoloso, era messa meglio del previsto.

Più di una volta, tra una riparazione e l’altra, David e il padre hanno pensato di mollare. Una C6 per centinaia di chilometri sembra fare una gita fuori porta, tre o quattro ore filate senza accorgersene. A quanto pare per far innamorare un diciannovenne basta un’auto che si rompe ogni settimana e viaggia come un salotto.