Maserati «deve cambiare musica»: il 10 dicembre Filosa svelerà con chi lavorerà il Tridente

Per spiegare perché Maserati «deve cambiare musica», Antonio Filosa ha raccontato un aneddoto familiare. I suoi figli adolescenti ascoltano rapper che citano spesso Ferrari e Lamborghini, mentre il «Tridente» non appare mai nei loro testi. Dal palco dell’assemblea dell’Anfia a Milano, l’amministratore delegato di Stellantis ha usato questo paragone per illustrare la difficoltà del marchio modenese a ritagliarsi uno spazio nell’immaginario dei più giovani. La prossima tappa è fissata per il 10 dicembre 2026, data in cui verrà presentato a Modena il piano di rilancio.

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Maserati: cosa ha rivelato Filosa su Cassino e sui futuri partner

Il piano riguarderà anche lo stabilimento di Cassino, dove attualmente vengono prodotti la Maserati Grecale e i modelli Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Filosa ha annunciato importanti investimenti nel sito produttivo, nei nuovi prodotti e nell’ingegneria, che saranno realizzati in collaborazione con partner esterni. L’ingegneria rimarrà italiana e sarà condivisa con i soggetti coinvolti nei progetti. Anche il design resterà italiano, mentre il gruppo prevede di continuare a collaborare con fornitori europei per gli stabilimenti di Cassino e Modena

La scelta dei partner rimane una questione aperta. Nelle ultime settimane sono circolate indiscrezioni su possibili trattative con JAC e Huawei. A Milano, Filosa ha rimandato la risposta alla presentazione di dicembre, lasciando per ora queste due aziende nell’ambito delle semplici speculazioni.

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Filosa ha anche spiegato cosa si aspetta Stellantis da queste collaborazioni industriali. Grazie a un partner, il gruppo può introdurre nei propri stabilimenti modelli che difficilmente avrebbe potuto sviluppare da solo. Per i siti produttivi, ciò potrebbe tradursi in un aumento dei volumi, mentre per le aziende fornitrici potrebbe significare ordini più consistenti e una maggiore continuità operativa.

A Milano, il dirigente ha ricordato l’accordo siglato con Leapmotor, che si estenderà allo sviluppo di soluzioni elettriche ed elettroniche, nonché la collaborazione con Dongfeng per la produzione, in Cina, di modelli a marchio Peugeot e Jeep. Il ruolo che eventuali partner potrebbero ricoprire nel rilancio del marchio del Tridente sarà chiarito nel mese di dicembre.

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Per quanto riguarda i modelli, circolano indiscrezioni su due progetti. Il primo sarebbe un SUV elettrico destinato a raccogliere l’eredità del Levante. Il secondo prenderebbe il posto della Quattroporte, con una carrozzeria più vicina a quella di un crossover. Entrambe le ipotesi richiamano nomi iconici della storia recente di Maserati; tuttavia, le tempistiche e la configurazione tecnica dei veicoli restano, al momento, ancora da definire.

Il piano «FaSTLAne 2030» del Gruppo prevede spazio per diverse tipologie di motorizzazione, ma, nel caso di Maserati, la ripartizione esatta è ancora da stabilire. Il 10 dicembre si saprà di più sui progetti prioritari, sui partner coinvolti nel loro sviluppo e sulle ricadute previste per i siti produttivi di Cassino e Modena.