Stellantis premia 61 fornitori a Detroit, da Michelin e Valeo a Brembo e Pirelli

Stellantis ha premiato 61 fornitori durante la sesta edizione della «Global Supplier Conference & Awards», tenutasi il 10 novembre 2026 a Detroit. Oltre un migliaio di rappresentanti delle aziende fornitrici si sono riuniti nello storico Masonic Temple, insieme al vertice direzionale del gruppo. La conferenza è stata anche l’occasione per chiarire le aspettative di Stellantis nei confronti della propria catena di fornitura per i prossimi anni, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento dei fornitori fin dalle prime fasi di progettazione dei nuovi modelli.

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Stellantis: a Detroit si discute di qualità e nuovi modelli

Per l’amministratore delegato Antonio Filosa, il contributo dei fornitori è determinante per immettere più rapidamente sul mercato prodotti di qualità. Il tema è stato affrontato nel corso delle discussioni sui futuri programmi industriali. Collaborare sin dalla fase di progettazione consente di anticipare le difficoltà che potrebbero rallentare un lancio, che si tratti dello sviluppo di un componente o dell’introduzione di una nuova tecnologia. Questo è uno degli ambiti su cui il gruppo intende lavorare insieme ai propri fornitori per raggiungere gli obiettivi del piano FaSTLAne 2030.

L’incontro è stato moderato da Monica Genovese, direttrice globale degli acquisti di Stellantis. Nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza della fiducia e della costanza nei risultati all’interno delle relazioni con i fornitori. Durante la conferenza, il management ha inoltre illustrato le strategie di prodotto, le iniziative legate alla qualità e le prospettive di crescita nei vari mercati. Una sessione dedicata al marchio Jeep ha messo in luce il contributo dei fornitori allo sviluppo dei veicoli e all’esperienza del cliente.

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Tra le imprese che hanno ricevuto il riconoscimento di «Fornitore dell’anno 2026» figurano Michelin, Valeo, Infineon, Benteler, Petronas e Tiberina. Nelle altre categorie sono state premiate, tra le altre, Brembo, Pirelli, CATL, Aisin, Magna e TomTom. L’elenco dà un’idea di quanto sia estesa la filiera del gruppo, che va dagli pneumatici e dai freni fino ai semiconduttori, alle batterie e ai sistemi di navigazione.

A selezionare i vincitori è stato un gruppo di lavoro internazionale che ha riunito diverse funzioni aziendali. Tra i criteri di valutazione figuravano la qualità dei componenti e la puntualità delle consegne, insieme alla competitività commerciale, ai risultati operativi e finanziari e alla capacità di innovare. I riconoscimenti hanno riguardato anche la gestione dei programmi, la responsabilità sociale d’impresa e la riduzione delle emissioni di carbonio, con premi assegnati nelle diverse regioni in cui opera Stellantis.