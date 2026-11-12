Ferrari Luce vince il Volante d’Oro 2026 nella categoria “Best Innovation”

La Ferrari Luce guadagna un prestigioso riconoscimento. Nelle scorse ore, infatti, l’auto elettrica del “cavallino rampante” si è aggiudicata il “Volante d’Oro” 2026 nella categoria “Best Innovation“. La giuria ha voluto premiare l’approccio tecnologico innovativo di questo modello.

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Secondo gli specialisti artefici della selezione, la vettura alla spina della casa di Maranello è un atto di coraggio e scrive un’innovazione capace di rompere le convenzioni, ridefinire le aspettative e mostrare l’intraprendenza di un’azienda che non teme di esplorare nuovi territori e di affrontare nuove sfide.

La piattaforma dedicata, i quattro motori elettrici e gli oltre 60 nuovi brevetti che accompagnano la Ferrari Luce sono la cartina di tornasole di una ricerca ingegneristica molto avanzata. Oltretutto in un territorio diverso, mai esplorato prima dal “cavallino rampante“.

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Ricordiamo che il “Volante d’Oro” è un premio assegnato dalle riviste tedesche Auto Bild e Bild am Sonntag. Quest’anno ha festeggiato il 50° anniversario. La prima selezione, dalla rosa iniziale dei modelli in concorso, è stata eseguita dai lettori dei due magazine. Poi la parola è passata a una giuria di esperti, che ha avuto modo di testare i veicoli finalisti sul circuito DEKRA Lausitzring.

Le classi tradizionali sono state affiancate da premi per fasce di prezzo e per l’innovazione. In quest’ultimo ambito la Ferrari Luce è uscita vincente. Il “Volante d’Oro” 2026 a lei assegnato è stato ritirato dal presidente esecutivo John Elkann, nel corso della cerimonia di consegna, tenutasi a Berlino nelle scorse ore. Presente all’appuntamento anche una rappresentanza del team che ha contribuito allo sviluppo della prima vettura elettrica del “cavallino rampante”.

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Superfluo dire che la soddisfazione dei destinatari è stata palpabile. Il premio riconosce il valore dell’approccio globale all’innovazione seguito per la Ferrari Luce, dalla sua architettura completamente elettrica alla dinamica di guida, alla gestione dell’energia, fino all’esperienza utente. Anche il design è stato visto come un atto di coraggio e di intraprendenza.

Nello stile e nei contenuti del modello, i giurati hanno letto la forza della casa di Maranello e la sua capacità di sfidare le aspettative e di saper dimostrare che la vera innovazione nasce là dove finiscono le convenzioni. Questo è un estratto della motivazione ufficiale del premio fornita da Auto Bild:

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“Con la Ferrari Luce, il marchio emiliano ha scelto di assumersi un rischio, sfidando le aspettative su come dovrebbe apparire una Ferrari, su quale dovrebbe essere la sua tecnologia propulsiva e su quali sensazioni dovrebbe offrire in questa nuova era digitale. Una scelta di questo tipo richiede coraggio. Innovare significa avere la fiducia necessaria per portare un grande marchio verso nuovi territori. È questo il coraggio che vogliamo riconoscere con il Volante d’Oro per l’innovazione”.

Fonte | Ferrari