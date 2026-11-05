Stellantis: Pablo Di Si Chief Operating Officer per il Nord America, tutte le nuove nomine

Stellantis ha nominato Pablo Di Si alla guida delle proprie attività in Nord America e dei marchi americani. La sua nomina a Chief Operating Officer ha effetto immediato. Di Si entra a far parte del Leadership Team di Stellantis e riporterà direttamente ad Antonio Filosa, che mantiene il ruolo di CEO del gruppo.

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Stellantis: Pablo Di Si subentra a Filosa nella gestione del Nord America

Di Si subentra proprio a Filosa, che aveva continuato a seguire la regione insieme alle responsabilità globali. Il passaggio arriva dopo una fase nella quale, secondo l’azienda, il team nordamericano ha migliorato efficienza e qualità produttiva, rafforzato il controllo delle scorte e ampliato la possibilità di scelta dei clienti, accompagnando il recupero commerciale.

«Il Nord America riveste un ruolo cruciale per il successo di Stellantis e per l’attuazione della nostra strategia FaSTLAne 2030», ha dichiarato Filosa. Il CEO sottolinea i progressi compiuti e le opportunità ancora da cogliere, affidandosi alla conoscenza del mercato e alla capacità operativa del nuovo responsabile.

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Di Si porta oltre 25 anni di esperienza tra finanza, sviluppo del business, strategia e gestione industriale. Ha guidato Volkswagen in Nord America e Sud America e ricoperto incarichi dirigenziali in FCA. In Stellantis era Chief Performance Officer: lavorava con le strutture internazionali per migliorare competitività e risultati attraverso il Value Creation Program.

“È un onore guidare un team che ha già fatto molto per rilanciare un’attività fondamentale per la nostra azienda”, ha affermato Di Si. Tra le sue priorità figurano l’esecuzione operativa e una forte attenzione ai clienti negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Intende inoltre promuovere la collaborazione con dipendenti, concessionari, fornitori, sindacati e partner commerciali.

La riorganizzazione coinvolge anche il dipartimento finanziario. Jon Nelson è stato nominato CFO per il Nord America, alle dirette dipendenze di Di Si. Sostituisce Joao Laranjo, che in precedenza ricopriva l’incarico regionale parallelamente al ruolo di CFO globale di Stellantis.

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Nelson ha maturato esperienza in contabilità, allocazione del capitale e consulenza finanziaria lavorando per Stellantis, FCA e PwC. Gustavo Soloaga assume, con effetto immediato, l’incarico di Chief Performance Officer e riporterà a Laranjo. Vanta oltre trent’anni di esperienza in ambito finanziario, avendo supervisionato iniziative strategiche e attività operative in Europa, America Latina, Medio Oriente e Africa durante il suo percorso in PSA e Stellantis.

Alexandre Sorel assume la guida di Stellantis Financial Services, succedendo a Nelson. Riporterà a Laranjo, mantenendo al contempo la responsabilità dei servizi finanziari a livello europeo. Il suo profilo professionale comprende oltre tre decenni nel settore della finanza automobilistica, ruoli dirigenziali presso il Groupe PSA e l’esperienza come CEO di Opel Vauxhall Finance.