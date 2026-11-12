Fiat Black Month in Brasile, sconti fino a 8.600 euro su pick-up, SUV e Abarth

In Brasile, Fiat lancia il “Black Month” con offerte che spaziano dalla Mobi ai pick-up Strada, Toro e Titano, fino alle versioni Abarth di Pulse e Fastback. Lo sconto maggiore riguarda il Titano Endurance e ammonta a 53.100 real, pari a circa 8.570 euro. Le condizioni variano a seconda del modello: alcune promozioni sono riservate esclusivamente ad aziende e imprese agricole, mentre altre sono rivolte ai clienti privati.

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Fiat Black Month: risparmi su Strada, Toro e Titano

Lo Strada Endurance Cabine Plus viene proposto ad aziende e imprese agricole a 84.290 real, con inclusa una formula di finanziamento a tasso zero. La versione Freedom Cabine Dupla (a doppia cabina) ha un costo di 108.690 real. Per chi cerca un pick-up di dimensioni maggiori, il Toro Volcano Turbodiesel è ora disponibile a 169.790 real anziché 220.490 real, con un risparmio di 50.700 real (circa 8.180 euro).

Il prezzo del Titano Endurance scende da 238.490 a 185.390 real in caso di permuta di un veicolo usato. Anche i clienti privati ​​possono beneficiare delle offerte sul Toro: l’allestimento Freedom è proposto a partire da 134.990 real, a fronte della permuta di un usato.

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Per i clienti privati, la Mobi Like rappresenta il modello più accessibile, con un prezzo di 69.990 real in caso di pagamento in contanti. Il Pulse Drive 1.3 è disponibile a partire da 95.990 real (con cambio manuale) o da 104.990 real (con cambio automatico).

La Fastback Smart Drive costa 115.990 real ed è disponibile anche in abbonamento a 2.499 real al mese. La Fastback Impetus Hybrid, con motorizzazione mild hybrid, passa da 174.490 a 133.990 real. Lo sconto è di 40.500 real, circa 6.540 euro.

Tra le sportive, la Pulse Abarth scende da 163.490 a 139.990 real, con una riduzione di 23.500 real, circa 3.790 euro. La Fastback Abarth passa invece da 184.490 a 149.990 real. Il risparmio sale a 34.500 real, circa 5.570 euro, il più alto fra le due Abarth. Tutti i prezzi si riferiscono alle offerte della rete Fiat in Brasile.