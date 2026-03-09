Stellantis conferma ulteriori tagli nello stabilimento di Brampton

Stellantis ha confermato un’altra ondata di tagli presso il suo stabilimento automobilistico di Brampton in Ontario, Canada. Questa volta, si tratta di circa 20 dipendenti non iscritti ai sindacati in posizioni amministrative e dirigenziali. Non si tratta di licenziamenti ma di uno stop temporaneo ma a lunga scadenza.

Lo stabilimento di Brampton è nel mezzo di una riorganizzazione profonda

La decisione è entrata in vigore il 6 marzo 2026. Stellantis ha spiegato al Brampton Guardian che si tratta di una misura di lungo periodo: i lavoratori interessati sono stati collocati in congedo obbligatorio fino a 55 settimane. Già questo dato basta a far capire che non siamo davanti a un semplice assestamento temporaneo. Un’assenza di oltre un anno, in casi come questo, somiglia molto di più a una sospensione piena di incognite che a una pausa con una data certa di ritorno. E infatti, anche se l’azienda non ha fornito una spiegazione dettagliata delle ragioni che hanno portato a questa scelta, il quadro generale sembra piuttosto chiaro: Brampton è nel mezzo di una riorganizzazione profonda, e il prezzo di questa trasformazione sta cominciando a diventare sempre più concreto.

Brampton, per anni, è stato molto più di uno stabilimento produttivo. È stato un luogo identitario. Un impianto capace di rappresentare una certa idea di automobile americana: grandi berline, motori generosi, linee muscolose, trazione posteriore, modelli costruiti per lasciare un segno su strada ma anche nella cultura popolare. Qui hanno preso forma vetture che hanno accompagnato un’epoca intera di Chrysler e Dodge, e che hanno contribuito a rendere riconoscibile il gruppo in Nord America.

La Chrysler 300, per esempio, è stata una delle auto più rappresentative uscite da Brampton. Prodotta dal 2004 al 2023, ha incarnato una formula che per anni ha trovato il suo pubblico: una berlina importante, dal gusto classico ma con forte personalità, disponibile con motori V6 e V8 HEMI, capace di unire immagine, comfort e una certa idea di potenza americana. Non era un’auto banale, e non era pensata per essere neutrale. Aveva carattere, e proprio per questo è rimasta impressa.

Accanto a lei c’è stata la Dodge Charger, prodotta dal 2005 al 2023, una berlina sportiva a quattro porte che è riuscita a costruirsi una reputazione fortissima negli Stati Uniti e in Canada. Anche in questo caso, le versioni più apprezzate sono state quelle spinte dai V8 HEMI, fino alle declinazioni più estreme che hanno trasformato la Charger in qualcosa di molto più di una semplice berlina di grandi dimensioni. Era un’auto che parlava direttamente a chi cercava prestazioni, presenza scenica e un’identità forte.

E poi, naturalmente, c’era la Dodge Challenger. Forse il modello che più di ogni altro racconta il legame emotivo tra Brampton e gli appassionati. Prodotta dal 2008 al 2023, la coupé americana è diventata negli anni il simbolo della muscle car moderna, un omaggio esplicito al linguaggio stilistico e tecnico delle sportive statunitensi degli anni Settanta. Le sue versioni più potenti, capaci di superare gli 800 cavalli, hanno fatto il giro del mondo e hanno reso la Challenger una vera icona contemporanea. Dire che Brampton ha prodotto automobili importanti è quindi riduttivo: Brampton ha prodotto modelli che hanno avuto un’anima, e che proprio per questo oggi rendono più difficile accettare l’idea di un impianto sospeso nell’incertezza.

I licenziamenti temporanei annunciati in questi giorni riguardano soltanto personale non coperto da accordi sindacali. L’azienda, per il momento, non ha comunicato misure analoghe nei confronti degli operai iscritti al sindacato. Questo dettaglio ha ovviamente un peso, ma non basta a rasserenare il quadro. In contesti del genere, il timore non nasce solo dall’entità immediata dei tagli, ma da quello che questi tagli possono rappresentare.

Del resto, il settore automobilistico nordamericano sta vivendo una delle fasi più complicate e veloci della sua storia recente. Elettrificazione, revisione dei modelli, ristrutturazione delle piattaforme produttive, nuovi investimenti da indirizzare con attenzione: tutto si muove insieme, e tutto si muove rapidamente. Quello che fino a pochi anni fa sembrava solido oggi può diventare improvvisamente superato. E così anche stabilimenti storici, che per decenni hanno rappresentato un pilastro industriale, si trovano costretti a ripensare completamente la propria funzione.

Per ora Stellantis non ha chiarito in modo definitivo quali saranno i prossimi passi. Ed è forse proprio questo il punto più delicato. L’assenza di una visione pubblica chiara sul futuro dello stabilimento lascia spazio alle domande, alle preoccupazioni e alle interpretazioni. Quale sarà il ruolo di Brampton nei prossimi anni? Lo stabilimento verrà riconvertito? Tornerà ad avere un peso centrale? Oppure questa fase rappresenta l’inizio di un ridimensionamento più profondo? Domande legittime, che al momento restano senza una risposta completa.