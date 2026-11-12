Stellantis: a Mirafiori ancora cassa integrazione, ma si cercano nuovi lavoratori

È sicuramente una condizione agli opposti quella di cui si sta rendendo protagonista lo stabilimento Stellantis di Mirafiori. Da un lato si assume, mentre dall’altro c’è chi rimane a casa in cassa integrazione. Il ricorso agli ammortizzatori è stato infatti prolungato ulteriormente a Mirafiori, anche per la settimana che va dal 16 al 20 novembre prossimi. Nello specifico rimarranno esclusi dal prolungamento della cassa integrazione i dipendenti operanti nei reparti Special Vehicle, RG Premium, Drosso e Rivalta oltre ai lavoratori iscritti in Maserati.

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Se da una parte troviamo quindi dipendenti che attendono il rientro presso lo storico stabilimento torinese, dall’altra c’è la produzione di trasmissioni automatiche che procede speditamente e necessita di nuove ricerche di personale. Due condizioni che caratterizzano lo stabilimento Stellantis di Mirafiori come fossero una doppia faccia della stessa medaglia.

Ricordiamo che in Stellantis era stata riposta massima fiducia nell’introduzione lungo le linee di Mirafiori della variante ibrida della 500, a partire dal mese di novembre dello scorso anno. Una condizione che aveva previsto la reintroduzione del secondo turno di lavoro e nuove speranze. Tuttavia le previsioni relative alla produzione di almeno 100.000 unità per anno, già a partire dal 2026, si è scontrata con una realtà tutt’altro che semplice e scontata. A cominciare dalle difficoltà negli approvvigionamenti che già a settembre avevano portato a diverse giornate di fermo lavorativo, che precedevano altre settimane di stop fra ottobre e novembre. Secondo le sigle sindacali le principali problematiche andrebbero ricercate nella scarsa domanda e dal fatto che la produzione dello stabilimento Stellantis di Mirafiori dipende da un solo modello sulle linee produttive; “continua a crescere il senso di frustrazione e precarietà”, aggiungono FIM-CISL e UILM. Le stime delle sigle sindacali fissano a circa 60.000 unità quelle prodotte a fine 2026, sulla base di un dato sicuramente superiore a quello di fine 2025 ma nettamente inferiore rispetto alle stime ragionate per quest’anno.

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Stellantis, sempre a Mirafiori, però cerca altro personale

Come già accennato, presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori però la condizione non è per tutti la stessa. Nella sezione dello stabilimento dedicata alla produzione delle trasmissioni destinate a Fiat Pandina e 500 Ibrida, lì dove si producono anche le trasmissioni elettrificate eDCT, la situazione appare nettamente migliore. Qui lavorano infatti circa 1.500 dipendenti, 850 dei quali risultano impiegati per la produzione dei cambi eDCT, secondo una suddivisione lavorativa organizzata su venti turni settimanali. In poco più di due anni di lavori, Stellantis ha annunciato a inizio ottobre di aver prodotto già un milione di trasmissioni eDCT, grazie anche a una capacità produttiva che a regime può arrivare a produrre 600.000 trasmissioni per anno.

In questo comparto, ovvero presso il polo delle Meccaniche, Stellantis ha aperto alla possibilità di nuove opportunità occupazionali. Il Gruppo ha infatti avviato la ricerca per l’inserimento di nuovi lavoratori con contratti di somministrazione, in modo da incrementare le attività produttive del sito torinese in quest’area specifica. Va detto però che sebbene la notizia sia certamente positiva, i contratti temporanei lasciano aperte questioni legate ai concetti di continuità occupazionale di cui si discute con sempre più insistenza.

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La pista di collaudo di Mirafiori

La crescita del comparto Meccaniche di Mirafiori va di pari passo con la diffusione delle motorizzazioni ibride cui il cambio eDCT si abbina, molto apprezzate per i modelli più venduti dei marchi nel parterre di casa Stellantis. Tuttavia non possiede i numeri per sopperire alle difficoltà del complesso industriale di Mirafiori nella sua interezza. Le richieste delle sigle sindacali passano quindi sulla necessità di assegnare a Mirafiori un nuovo modello per incrementare i valori produttivi e ridurre la necessità di ricorrere continuamente alla cassa integrazione. D’altronde per i dipendenti del comparto Carrozzerie le incertezze rimangono ampie e il ricorso agli ammortizzatori sociali non fanno che amplificarle. Un doppio approccio profondamente diverso fra le parti che va rivisto nell’ottica di un futuro più certo e sereno.