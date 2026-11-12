Citroën costretta a “svendere” la ë-C3: difficile convivenza francese con la Twingo

Citroën ha appena tagliato 1.200 euro alla ë-C3 a casa sua, in Francia. Potrebbe essere una mossa, l’ennesima, da chi sente il fiato sul collo. Il fiato in questione, restando però Oltralpe, ha un nome che Renault ha rispolverato con furbizia, Twingo.

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La nuova elettrica “nostalgica” parte da 19.490 euro, mentre la ë-C3 d’attacco stazionava a 20.390. Con il ritocco, il listino della Citroën scende a 19.190 euro, andando 300 euro sotto la rivale, finalmente. Nel conto vero, quello che si fa con l’ecobonus francese da 3.500 euro per tutti, il prezzo d’ingresso diventa 15.690 euro contro i 15.990 della francesina di Renault. Una differenza che si perde nel carrello del configuratore.

Le due non giocano nemmeno nello stesso campionato. La ë-C3 è una city car di segmento B, la Twingo una microcar di segmento A, un filo più piccola. Solo che nella versione base “urban range” la Citroën si accontenta di una batteria da 30 kWh e di circa 200 chilometri WLTP. La Twingo ne ha 27,5 di kWh e supera i 250 km di autonomia dichiarata. A vincere sulla distanza è la più piccola.

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Togliendo di mezzo le concorrenti “interne” in Stellantis, in Italia Grande Panda e Leapmotor T03, la Twingo si presenta con un design più solido e con una dotazione di serie più generosa, interni di buon livello compresi. La ë-C3 base, invece, parte senza nemmeno il touchscreen centrale. Nel 2026, per una macchina elettrica che costa più della concorrente, è una dimenticanza che pesa.

Citroën ha le sue carte. L’abitacolo è più spazioso, il telaio più sofisticato, anche se la Twingo poggia su una piattaforma dichiaratamente low cost. Va detto, però, che chi sceglie una city car elettrica da 15.000 euro guardi prima il prezzo, poi l’autonomia, poi lo schermo.

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Come se non bastasse, c’è l’altra incognita: la nuova Dacia Spring, tecnicamente molto vicina alla Twingo, attacca da 17.900 euro, ovvero 14.400 dopo il bonus. Un’altra concorrente agguerritissima dal Gruppo Renault.

Insomma, la ë-C3 ha ridotto il prezzo per restare in partita. Quando il tavolo è affollato di rivali più economiche, più autonome e meglio equipaggiate, forse non basta un taglio da 1.200 euro per cambiare le sorti.