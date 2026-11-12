Alfa Romeo perde il 36,6% in Italia a ottobre 2026: quasi sette immatricolazioni su dieci sono di Junior

Ottobre è stato un mese difficile per Alfa Romeo in Italia. Il marchio ha chiuso con 1.412 immatricolazioni, il 36,6% in meno rispetto a ottobre 2025. Un ruolo di primo piano lo ha sicuramente avuto Junior, che da sola ha totalizzato 982 unità. In altre parole, quasi sette Alfa Romeo su dieci immatricolate in Italia a ottobre sono state delle Junior. Il resto della gamma, dalla Tonale alla Giulia, fino allo Stelvio, ha totalizzato 430 immatricolazioni.

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Alfa Romeo, quanto pesa la Junior nelle immatricolazioni in Italia

Da gennaio a ottobre 2026, il Biscione ha registrato 17.469 immatricolazioni, in calo del 29,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. La Junior ha raggiunto 9.537 unità e rappresenta circa il 55% del totale. A ottobre il suo peso è salito a quasi il 70%, una differenza di circa 15 punti percentuali rispetto alla quota dei primi dieci mesi.

Analizzando i mesi precedenti, si comprende meglio l’origine di questo rapporto. Tra gennaio e settembre, la Junior ha registrato una media di circa 951 immatricolazioni al mese, un dato di poco inferiore alle 982 unità di ottobre. Nello stesso periodo, il resto della gamma ha totalizzato una media di circa 834 unità mensili; a ottobre, invece, con 430 immatricolazioni, questo valore è sceso a poco più della metà. È soprattutto questo calo a spiegare perché il modello più piccolo della gamma abbia avuto un impatto così rilevante sul risultato mensile.

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Questi numeri si inseriscono in un mese di ottobre che ha visto il mercato italiano dell’auto nuova crescere del 4,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Alfa Romeo ha dunque seguito un andamento in controtendenza rispetto al mercato, con un calo mensile decisamente più marcato rispetto al dato registrato dall’inizio dell’anno.

A novembre sarà interessante osservare come evolveranno questi due indicatori in relazione tra loro. Se la Junior dovesse attestarsi nuovamente su circa 1.000 nuove immatricolazioni e il resto della gamma riuscisse a recuperare parte dei volumi, il divario rilevato a ottobre potrebbe ridursi già nel prossimo bilancio. Se, al contrario, le proporzioni dovessero rimanere pressoché invariate, la ripresa del marchio in Italia continuerà a dipendere in larga misura dal suo SUV più piccolo. Un dato che sicuramente fa riflettere in vista del futuro.