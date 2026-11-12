Ferrari 499P Modificata, 9 milioni all’asta record per l’hypercar che non può circolare

Una Ferrari che non può correre e non può circolare su strada ha appena battuto il prezzo di molte auto da corsa vere. La 499P Modificata del 2024 è stata aggiudicata da Gooding Christie’s per 8.217.500 franchi svizzeri, circa 9,9 milioni di dollari (quasi 9 milioni di euro) commissioni incluse, a Ginevra. Prima volta in assoluto che un esemplare passa di mano all’asta.

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La 499P Modificata nasce per i clienti che vogliono l’esperienza di una hypercar da Le Mans senza i vincoli del regolamento. Condivide le radici tecniche con la 499P che ha vinto la 24 Ore, ma monta un assetto pensato per le giornate in pista, non per le gare. Non è omologabile per le competizioni e non si può immatricolare. Un giocattolo da quasi dieci milioni, insomma, che vive solo nel recinto di un circuito.

Qualcuno l’ha pagata così tanto per la provenienza e per la rarità, le stesse ragioni che hanno portato sul mercato un esemplare praticamente nuovo. Quando il pedigree vale più dell’omologazione, il collezionismo smette di fare i conti con l’utilità.

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La vendita ha trascinato un’intera serata. La prima asta svizzera della casa ha chiuso a 21.073.825 franchi, circa 23 milioni di euro, con il 96 per cento dei lotti venduti. Un dato che racconta una domanda profonda, non un singolo pezzo da novanta circondato da invenduti. Il prezzo medio per lotto è stato di 916.253 franchi, circa 1 milione di euro, con la 499P che è costata nove volte tanto.

Intorno alla star non sono mancati i comprimari. Una SF90 XX Spider del 2025 ha fatto registrare il record mondiale per il modello, 1.580.000 franchi (circa 1,7 milioni di euro). La F12tdf del 2016 si è fermata a 1.805.000 franchi, circa 2 milioni, mentre la 812 Competizione A del 2023 ha raggiunto 1.748.750 franchi (1,9 milioni) e la sorella 812 Competizione 1.326.875 franchi, circa 1,4 milioni.

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Oliver Camelin, Managing Director EMEA della casa d’aste, ha rivendicato il ritorno delle auto da collezione a Ginevra durante la Luxury Week di Christie’s, parlando di un palcoscenico storico finalmente ritrovato. Il risultato segue un anno già generoso per Maranello sul mercato, dal record dell’F50 alle due Daytona SP3 vendute lo stesso giorno a prezzi sorprendentemente diversi.