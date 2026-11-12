Stellantis, il caro vita accende lo scontro in Francia: i sindacati chiedono aumenti subito

In Francia, i sindacati di Stellantis chiedono di anticipare il confronto sugli stipendi. La CFDT ha chiesto all’inizio di novembre di aprire già a dicembre le trattative annuali obbligatorie, che di solito cominciano a inizio anno.

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Secondo quanto riportato da L’Automobile Magazine, il sindacato vuole discutere aumenti generalizzati e misure immediate per tutelare il potere d’acquisto. A pesare sui bilanci familiari sono soprattutto le spese per carburante, riscaldamento e generi alimentari; i costi della benzina, in particolare, colpiscono duramente chi ogni giorno deve recarsi al lavoro in auto.

Stellantis, perché in Francia i sindacati vogliono anticipare il confronto

La CFE-CGC ha messo a confronto l’inflazione annua di ottobre, indicata al 3,4%, con l’aumento del 2,1% negoziato per il 2026 per tecnici, supervisori e dirigenti. Tra i due valori ci sono 1,3 punti percentuali, che secondo il sindacato danno la misura della perdita di potere d’acquisto per le categorie interessate. La richiesta della CFDT è di portare il tema al tavolo già prima della fine dell’anno, così da discutere sia gli aumenti in busta paga sia eventuali interventi a breve termine.

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La direzione di Stellantis, per ora, non ha presentato nuove misure. Ha ricordato che le trattative salariali si tengono tradizionalmente a inizio anno e ha richiamato la necessità di trovare un equilibrio tra le retribuzioni e le esigenze dell’azienda.

Per i rappresentanti dei lavoratori, mantenere il calendario abituale significa rimandare ulteriormente il confronto, proprio mentre il costo della vita quotidiana continua a gravare pesantemente sui dipendenti. La prima questione da chiarire, dunque, riguarda proprio la data di avvio delle negoziazioni.

Anche in Renault, sempre in Francia, l’elevato costo della vita sta dando luogo a tensioni. La direzione aveva proposto un bonus di 50 euro per i dipendenti con una retribuzione mensile lorda inferiore a 2.000 euro, oltre a una sospensione temporanea dei contributi per l’assicurazione sanitaria integrativa. Tutti e quattro i sindacati rappresentativi hanno respinto tale accordo. A suscitare critiche è stato soprattutto il piano di finanziamento delle misure, che prevedeva il ricorso a fondi di solidarietà e a riserve già esistenti.

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Per Stellantis, la richiesta dei sindacati francesi riguarda direttamente i salari. Il gruppo deve ancora chiarire se sia disposto ad avviare trattative a dicembre e quali risorse intenda mettere a disposizione a tal fine. Da ciò dipenderà l’eventuale attuazione di una misura prima dell’inizio dei negoziati, previsti per l’inizio del 2027.