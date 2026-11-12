Ferrari Tribute 1000 Miglia 2027: aperte le iscrizioni, divulgato il programma

Già aperte le iscrizioni al Ferrari Tribute 1000 Miglia 2027. A poche settimane dallo spegnimento dei riflettori sul Ferrari Tribute to Targa Florio 2026, riprende il rito celebrativo delle grandi corse italiane, con una nuova edizione dell’omaggio della casa di Maranello alla mitica Freccia Rossa.
L’evento bresciano si avvia alla diciottesima edizione, in programma dal 24 al 29 maggio del prossimo anno. Chi volesse far parte della rosa dei partecipanti può farsi avanti anche adesso.
Il Ferrari Tribute 1000 Miglia 2027 porterà ancora una volta il fascino delle auto del “cavallino rampante” lungo le strade di quella che Enzo Ferrari definiva “la corsa più bella del mondo”.
Comincia a delinearsi all’orizzonte un altro appuntamento di straordinario prestigio che tornerà a unire la passione per le creature emiliane alla storia della Freccia Rossa, nell’anno del suo centenario.
Come da tradizione il percorso del Ferrari Tribute ricalcherà quello della 1000 Miglia, anticipando il passaggio delle auto storiche, pur introducendo alcune variazioni nelle città di tappa e nelle soste pranzo.
In linea con quanto successo lo scorso anno, anche nel 2027 l’evento sarà riservato a una selezione di 120 Ferrari, quasi tutte moderne. Nella cifra sono infatti comprese non più di 35 auto storiche del marchio emiliano, costruite dalle origini al 31 dicembre 2003 e con un’unica condizione aggiuntiva: che non abbiano mai preso parte alla 1000 Miglia di velocità. Altrimenti lo sbocco naturale sarà la rievocazione classica della Freccia Rossa.
Le richieste di partecipazione al Ferrari Tribute 1000 Miglia 2027 possono essere inviate dal sito ufficiale dell’evento. Il termine ultimo per inoltrare le domande di iscrizione è fissato per le ore 16:00 di mercoledì 20 gennaio 2027. Le conferme dell’avvenuta accettazione saranno comunicate ai partecipanti entro il 18 febbraio 2027.
Programma Ferrari Tribute 1000 Miglia 2027
Sabato 22 maggio
- 12:00 – 20:00 Verifiche sportive e tecniche ante gara e distribuzione del Road book Brescia, Paddock Fiera
- 20:30 – 22:00 Gara di regolarità “10° Trofeo Roberto Gaburri” – Partenza: Piazza Vittoria – Arrivo: Piazza Paolo VI
Domenica 23 maggio
- 12:00-20:00 Verifiche sportive e tecniche ante gara e distribuzione del Road book – Brescia, Paddock Fiera
- 10:00 Ritrovo dei partecipanti – Brescia, Paddock Fiera
- dalle 11:00 Punzonatura vetture – Brescia, Villaggio 1000 Miglia
- 13:00 Light lunch – Lago di Garda
- 14:30-16-30 Briefing vetture “Warm Up Ferrari Tribute 2027” – Lago di Garda
- 17:00 Partenza “Warm Up Ferrari Tribute 2027” – Lago di Garda. Prova di navigazione, prove cronometrate e prova di media con classifica dedicata.
- 19:00 Arrivo “Warm Up Ferrari Tribute 2027”
- dalle 20:00 Cena – Lago di Garda
Lunedì 24 maggio
- 07:30 – 08:30 Verifiche sportive a tecniche ante gara e distribuzione del Road book – Brescia, Paddock Fiera
- 10:30 Ritrovo dalle vetture briefing con il direttore di gara – Desenzano del Garda (BS)
- 11:00 Briefing con il direttore di gara – Desenzano del Garda (BS)
- 12:00 Pranzo pre-partenza – Desenzano del Garda (BS)
- 13:45 Allineamento vetture “Ferrari Tribute 1000 Miglia 2027” – Desenzano del Garda (BS)
- 14:15 Partenza della prima vettura: Tappa 1 – Desenzano del Garga (BS)
- 19:40 Arrivo della prima vettura: Tappa 1 – Reggio Emilia
Martedì 25 maggio
- 09:00 Partenza della prima vettura: Tappa 2 – Reggio Emilia
- 19:15 Arrivo della prima vettura: Tappa 2 – Montecatini Terme
Mercoledì 26 maggio
- 05:00 Partenza della prima vettura: Tappa 3 – Montecatini Terme
- 18:00 Arrivo della prima vettura: Tappa 3 – Roma, Villa Borghese
Giovedì 27 maggio
- 06:00 Partenza della prima vettura: Tappa 4 – Roma
- 18:20 Arrivo della prima vettura: Tappa 4 – Cervia
Venerdì 28 maggio
- 05:30 Partenza della prima vettura: Tappa 5 – Cervia
- 20:25 Arrivo della prima vettura: Tappa 5 – Lazise
Sabato 29 maggio
- 07:00 Partenza della prima vettura: Tappa 6 – Lazise
- 14:20 Arrivo della prima vettura: Tappa 6 – Brescia
- dalle 14.45 Passaggio obbligatorio in pedana – Brescia
- A seguire Cerimonia di Premiazione – Brescia
Villaggio 1000 Miglia – Piazza della Vittoria, Brescia
Paddock Fiera / Brixia Forum – Via Caprera 5, Brescia
Fonte | 1000 Miglia