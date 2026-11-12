Ferrari Tribute 1000 Miglia 2027: aperte le iscrizioni, divulgato il programma

Già aperte le iscrizioni al Ferrari Tribute 1000 Miglia 2027. A poche settimane dallo spegnimento dei riflettori sul Ferrari Tribute to Targa Florio 2026, riprende il rito celebrativo delle grandi corse italiane, con una nuova edizione dell’omaggio della casa di Maranello alla mitica Freccia Rossa.

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L’evento bresciano si avvia alla diciottesima edizione, in programma dal 24 al 29 maggio del prossimo anno. Chi volesse far parte della rosa dei partecipanti può farsi avanti anche adesso.

Il Ferrari Tribute 1000 Miglia 2027 porterà ancora una volta il fascino delle auto del “cavallino rampante” lungo le strade di quella che Enzo Ferrari definiva “la corsa più bella del mondo”.

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Comincia a delinearsi all’orizzonte un altro appuntamento di straordinario prestigio che tornerà a unire la passione per le creature emiliane alla storia della Freccia Rossa, nell’anno del suo centenario.

Come da tradizione il percorso del Ferrari Tribute ricalcherà quello della 1000 Miglia, anticipando il passaggio delle auto storiche, pur introducendo alcune variazioni nelle città di tappa e nelle soste pranzo.

In linea con quanto successo lo scorso anno, anche nel 2027 l’evento sarà riservato a una selezione di 120 Ferrari, quasi tutte moderne. Nella cifra sono infatti comprese non più di 35 auto storiche del marchio emiliano, costruite dalle origini al 31 dicembre 2003 e con un’unica condizione aggiuntiva: che non abbiano mai preso parte alla 1000 Miglia di velocità. Altrimenti lo sbocco naturale sarà la rievocazione classica della Freccia Rossa.

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Le richieste di partecipazione al Ferrari Tribute 1000 Miglia 2027 possono essere inviate dal sito ufficiale dell’evento. Il termine ultimo per inoltrare le domande di iscrizione è fissato per le ore 16:00 di mercoledì 20 gennaio 2027. Le conferme dell’avvenuta accettazione saranno comunicate ai partecipanti entro il 18 febbraio 2027.

Programma Ferrari Tribute 1000 Miglia 2027

Foto da profilo Facebook Ferrari

Sabato 22 maggio

12:00 – 20:00 Verifiche sportive e tecniche ante gara e distribuzione del Road book Brescia, Paddock Fiera

20:30 – 22:00 Gara di regolarità “10° Trofeo Roberto Gaburri” – Partenza: Piazza Vittoria – Arrivo: Piazza Paolo VI

Domenica 23 maggio

12:00-20:00 Verifiche sportive e tecniche ante gara e distribuzione del Road book – Brescia, Paddock Fiera

10:00 Ritrovo dei partecipanti – Brescia, Paddock Fiera

dalle 11:00 Punzonatura vetture – Brescia, Villaggio 1000 Miglia

13:00 Light lunch – Lago di Garda

14:30-16-30 Briefing vetture “Warm Up Ferrari Tribute 2027” – Lago di Garda

17:00 Partenza “Warm Up Ferrari Tribute 2027” – Lago di Garda. Prova di navigazione, prove cronometrate e prova di media con classifica dedicata.

19:00 Arrivo “Warm Up Ferrari Tribute 2027”

dalle 20:00 Cena – Lago di Garda

Lunedì 24 maggio

07:30 – 08:30 Verifiche sportive a tecniche ante gara e distribuzione del Road book – Brescia, Paddock Fiera

10:30 Ritrovo dalle vetture briefing con il direttore di gara – Desenzano del Garda (BS)

11:00 Briefing con il direttore di gara – Desenzano del Garda (BS)

12:00 Pranzo pre-partenza – Desenzano del Garda (BS)

13:45 Allineamento vetture “Ferrari Tribute 1000 Miglia 2027” – Desenzano del Garda (BS)

14:15 Partenza della prima vettura: Tappa 1 – Desenzano del Garga (BS)

19:40 Arrivo della prima vettura: Tappa 1 – Reggio Emilia

Martedì 25 maggio

09:00 Partenza della prima vettura: Tappa 2 – Reggio Emilia

19:15 Arrivo della prima vettura: Tappa 2 – Montecatini Terme

Mercoledì 26 maggio

05:00 Partenza della prima vettura: Tappa 3 – Montecatini Terme

18:00 Arrivo della prima vettura: Tappa 3 – Roma, Villa Borghese

Giovedì 27 maggio

06:00 Partenza della prima vettura: Tappa 4 – Roma

18:20 Arrivo della prima vettura: Tappa 4 – Cervia

Venerdì 28 maggio

05:30 Partenza della prima vettura: Tappa 5 – Cervia

20:25 Arrivo della prima vettura: Tappa 5 – Lazise

Sabato 29 maggio

07:00 Partenza della prima vettura: Tappa 6 – Lazise

14:20 Arrivo della prima vettura: Tappa 6 – Brescia

dalle 14.45 Passaggio obbligatorio in pedana – Brescia

A seguire Cerimonia di Premiazione – Brescia

Villaggio 1000 Miglia – Piazza della Vittoria, Brescia

Paddock Fiera / Brixia Forum – Via Caprera 5, Brescia

Fonte | 1000 Miglia