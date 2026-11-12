Citroën C4 e C4 X, a novembre 2026 sconti fino a 6.300 euro con finanziamento

Citroën propone in Italia la C4 e la C4 X in offerta sia ibride sia elettriche, tutte in allestimento You. Le offerte sono valide fino al prossimo 30 novembre. Le ibride hanno la stessa rata mensile di 129 euro, mentre per le elettriche il leasing prevede canoni da 199 euro al mese, con Easy Wallbox inclusa. Il prezzo più basso è quello della C4 Hybrid da 110 CV, che scende a 21.250 euro.

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Citroën C4 e C4 X, quanto costano le versioni ibride ed elettriche

La C4 Hybrid 110 automatica passa da 27.050 a 21.250 euro, con uno sconto di 5.800 euro sul listino. Con il finanziamento SimplyDrive Promo si versano 7.563 euro di anticipo, poi si pagano 35 rate da 129 euro e una rata finale di 12.413 euro. Il TAN fisso è del 5,99% e il TAEG dell’8,72%.

La C4 X Hybrid 145 automatica ha un listino di 30.350 euro e un prezzo promozionale di 24.550 euro. Con SimplyDrive D si scende a 24.050 euro, prima degli oneri finanziari, per una differenza di 6.300 euro rispetto al listino. Le rate sono sempre 35 da 129 euro. L’anticipo sale a 10.244 euro e la rata finale a 13.472 euro. Il TAN fisso è del 7,99% e il TAEG del 10,86%.

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Per le elettriche da 136 CV, Citroën propone 35 canoni da 199 euro con il leasing Easy Go. La Ë-C4 costa 33.750 euro in promozione, con un primo canone anticipato di 15.758 euro e un riscatto di 12.244 euro. La Ë-C4 X scende a 33.400 euro e richiede un primo canone anticipato di 14.694 euro, con riscatto fissato a 12.959 euro. Entrambe beneficiano di uno sconto di 2.749 euro e hanno il TAN fisso allo 0%. Il TAEG è del 2,02% sulla Ë-C4 e dell’1,93% sulla Ë-C4 X.

Tutte e quattro le versioni You includono sensori di parcheggio posteriori, radio DAB con schermo da 10 pollici e cerchi in lega da 16 pollici. Il climatizzatore è automatico sulle due ibride e sulla Ë-C4, mentre sulla Ë-C4 X è manuale.