Citroën C3 a novembre 2026, sconti fino a 3.000 euro e rate da 49 euro

Citroën C3 si conferma la vettura più popolare in Italia tra quelle presenti nella gamma del costruttore francese di Stellantis. Chi è interessato a questo modello ha l’imbarazzo della scelta potendosi orientare fra benzina, ibrido ed elettrico. A novembre 2026 la vettura è protagonista del mercato in Italia con una serie di promozioni pensate per attirare clienti di ogni tipo.

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Citroën C3, le offerte di novembre 2026

Fino al 30 novembre 2026, la YOU Turbo 100 manuale passa da 16.900 a 15.500 euro. Con il finanziamento si versano 6.100 euro d’anticipo, poi 35 rate da 49 euro e una maxirata da 9.703 euro. Il TAN fisso è del 3,99% e il TAEG del 7,40%.

Con lo stesso motore, la Outdoor costa 20.950 euro, 1.400 in meno rispetto al listino. L’anticipo sale a 7.024 euro, seguito da 35 rate da 99 euro e da 12.945 euro finali. Il TAN è del 3,99% e il TAEG del 6,45%.

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Sulle Hybrid 110 automatiche lo sconto è di 1.500 euro. La Plus scende a 20.450 euro, con 7.866 euro d’anticipo, 35 rate da 99 euro e 11.832 euro alla fine. La Outdoor costa 23.950 euro e prevede 7.420 euro iniziali, 35 rate da 169 euro e una maxirata da 13.771 euro. Il TAN fisso è del 4,99% per entrambe, mentre il TAEG passa dal 7,79% della Plus al 7,28% della Outdoor.

Tra le versioni elettriche da 113 CV, il prezzo della ë-C3 YOU Urban Range parte da 18.900 euro. Le varianti YOU e Tonic, dotate di maggiore autonomia, hanno un costo – grazie a uno sconto di 3.000 euro – rispettivamente di 20.900 e 21.700 euro. La EasyWallbox è inclusa nella dotazione, mentre l’installazione è a parte.

L’offerta di leasing “Easy Go” per la ë-C3 YOU (prezzo di 23.150 euro) prevede un anticipo di 9.401 euro, 35 rate mensili da 139 euro ciascuna e una maxirata finale di 10.042 euro. Per la versione “Outdoor” (prezzo di 29.150 euro) è richiesto un anticipo di 10.715 euro, seguito da 35 rate mensili da 199 euro e una maxirata finale di 12.628 euro. Il tasso di interesse nominale (TAN) è dello 0%, mentre il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è pari al 2,58% per la versione YOU e all’1,97% per la versione Outdoor.

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Per i modelli “Turbo 100” e per il leasing della ë-C3 Outdoor è richiesta la permuta o la rottamazione di un veicolo usato. Ai prezzi indicati vanno aggiunti, ove applicabili, gli oneri finanziari, l’imposta provinciale di trascrizione (IPT) e il contributo PFU.

Nel periodo da gennaio a ottobre 2026, la C3 è risultata la quinta auto più venduta in Italia, con 30.900 nuove immatricolazioni (secondo i dati UNRAE). Nel solo mese di ottobre, con 2.930 unità, ha conquistato la settima posizione. In Europa, nei primi nove mesi, il modello si colloca al dodicesimo posto con 118.657 nuove immatricolazioni. A settembre sono state immatricolate 14.201 unità, con un incremento del 34,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.