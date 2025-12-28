Ferrari Tribute 1000 Miglia 2026: il programma dell’evento

Prosegue a ritmo serrato la marcia di avvicinamento al Ferrari Tribute 1000 Miglia 2026. Negli scorsi giorni si sono aperte ufficialmente le iscrizioni all’evento, che promette di essere ancora una volta all’altezza delle aspettative. La prossima edizione ripeterà la formula del tracciato “a otto”, ispirata alle fasi iniziali della mitica “Freccia Rossa“. Il percorso, ovviamente, ricalcherà quello della versione classica della 1000 Miglia 2026, riservata alle auto storiche connesse alla gara bresciana. Queste ultime seguiranno il corteo delle “rosse”, che faranno da apripista.

Nella prima giornata del Ferrari Tribute 1000 Miglia 2025, le auto del marchio emiliano inizieranno il loro cammino da Desenzano del Garda. Poi, percorrendo le sponde del Lago di Garda e toccando Vicenza e Padova, si spingeranno alla volta dei suggestivi colli Euganei e di Abano Terme, dove la tappa inaugurale giungerà a termine. Il secondo giorno prevede l’attraversamento dello stivale da est a ovest, con passaggi a Ferrara e Modena. A seguire, la sosta pranzo a Reggio Emilia.

Da qui gli equipaggi, con le loro sportive della casa di Maranello, si dirigeranno verso Montecatini Terme, per poi terminare la tappa a Pietrasanta, culla di arte e cultura. A fare da cornice all’avvio del terzo ciclo di appuntamenti col cronometro, nella giornata successiva, ci penserà la splendida Piazza del Campo di Siena. Si profila un nuovo tuffo nella bellezza italiana, sicuramente apprezzato dai driver. Poi, questi ultimi, si dirigeranno a Chianciano Terme, per un’altra pausa pranzo del Ferrari Tribute 1000 Miglia 2026.

Advertisement

Una volta soddisfatto il palato, la marcia riprenderà le mosse, verso una delle mete di riferimento dalla mitica “Freccia Rossa”. Dopo aver superato i Laghi di Bolsena e Vico, infatti, le “rosse” raggiungeranno Roma, con passaggio da Via Veneto, nel segno della Dolce Vita. Qui prenderà forma il classico giro di boa. Il giorno dopo sarà il turno della quarta tappa, con risalita delle auto verso nord, passando per Assisi e Gubbio, con sosta pranzo a Fabriano. Poi i passaggi da San Marino e Rimini.

L’arrivo di questa frazione di gara è previsto a Cervia, dove si respira la magia della Riviera Romagnola. Da qui il Ferrari Tribute 1000 Miglia 2026 tornerà ad animare la scena, per la quinta e ultima tappa, con successivi passaggi da Ferrara e Mantova. A Lonato Del Garda l’ultimo pranzo di questa edizione dell’evento che, poche ore dopo, si chiuderà a Brescia, con il traguardo finale. Limitate le possibilità di partecipare alla manifestazione: solo 120 “rosse” saranno ammesse al via, fra quelle costruite dal 1958 a oggi. Il termine ultimo per le iscrizioni è stato fissato per le ore 16:00 di venerdì 13 febbraio 2026. Entro il 4 marzo la risposta sull’eventuale accettazione della candidatura.