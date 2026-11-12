Opel Astra Sports Tourer, a novembre 2026 sconti fino a 9.000 euro

A novembre Opel ha previsto offerte interessanti per tre versioni dell’Astra Sports Tourer in pronta consegna. L’ibrida da 145 CV e la diesel da 130 CV partono entrambe da 189 euro al mese, mentre per la plug-in da 195 CV la rata sale a 299 euro. Sono tutte in allestimento Edition e con cambio automatico. Le offerte valgono fino al 30 novembre 2026 e chi sceglie il finanziamento Scelta Opel pagherà la prima rata a febbraio 2027.
Opel Astra Sports Tourer, quanto costano le tre versioni in offerta
La 1.2 Hybrid da 145 CV ha il prezzo più basso. Costa 25.650 euro in promozione, contro i 33.650 del listino. Con Scelta Opel si scende a 24.650 euro prima degli oneri finanziari. Al momento dell’acquisto si versano 7.723 euro di anticipo, seguiti da 33 rate da 189 euro e da una rata finale di 15.676 euro. Il TAN fisso è dell’8,25% e il TAEG del 10,70%.
Chi preferisce il 1.5 diesel da 130 CV paga gli stessi 189 euro al mese per 33 mesi. Qui l’anticipo scende a 7.026 euro e la rata finale sale a 17.208,85 euro. Il prezzo di listino è di 34.150 euro, quello in promozione di 26.150 euro. Con il finanziamento si arriva a 25.150 euro, prima degli oneri. Il TAN fisso è dell’8,25% e il TAEG del 10,54%.
La versione 1.6 plug-in hybrid da 195 CV è proposta al prezzo di 31.450 euro – anziché 40.450 euro – a fronte della permuta o della rottamazione di un veicolo usato. L’anticipo richiesto è di 9.016 euro, seguito da 33 rate mensili da 299 euro ciascuna e da una rata finale di 17.401,45 euro. Il tasso di interesse nominale fisso è pari al 6,49%, mentre il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è dell’8,37%. Per tutti e tre gli allestimenti, la dotazione di serie include i sedili ergonomici “Intelli-Seats”, i fari Eco-LED e il sistema “Pure Panel”, caratterizzato da due schermi da 10 pollici.
Per anni, la variante station wagon dell’Astra è stata denominata “Caravan”. La denominazione “Sports Tourer” è stata introdotta nel 2010 con la generazione J, un anno dopo il debutto della versione a cinque porte. Nel dicembre 2021, Opel ha presentato la variante station wagon dell’attuale generazione; si tratta della prima station wagon del marchio disponibile con una motorizzazione plug-in hybrid.