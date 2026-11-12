Stellantis, a Mirafiori resterebbero solo due settimane di produzione per la Fiat 500 nel 2026

A Mirafiori, prima della fine dell’anno, rimarranno probabilmente solo due settimane di produzione per la Fiat 500. Come riportato da MF-Milano Finanza, le linee di assemblaggio nello stabilimento Stellantis di Torino dovrebbero rimanere operative dal 23 novembre al 4 dicembre, per poi restare ferme fino al 2027. Il quotidiano stima che il sito chiuderà il 2026 con meno di 55.000 veicoli prodotti. Il nuovo calendario è tuttavia ancora in attesa di conferma ufficiale.

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Stellantis Mirafiori: cosa si sa sugli ultimi turni di produzione della Fiat 500



Le date indicate da Milano Finanza si aggiungono a una serie di interruzioni produttive nel reparto carrozzeria, dove vengono assemblate sia la versione elettrica che quella ibrida della Fiat 500. Stellantis aveva annunciato il ricorso alla cassa integrazione per il periodo dal 19 al 30 ottobre. Tale sospensione è stata successivamente prorogata dal 2 al 6 novembre e ancora dal 9 al 13 novembre, portando a un totale di quattro settimane consecutive di stop alla produzione su quella linea

Come motivazione per le interruzioni di novembre, Stellantis ha indicato la mancanza di un componente destinato alla centralina del motore N3-GSE. Il sindacato Fiom ha contestato questa versione, attribuendo invece lo stop ai bassi volumi di vendita. A fronte dei ripetuti blocchi produttivi, i sindacati hanno inoltre sollevato questioni relative all’accumulo di ferie e permessi non goduti.

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Il sindacato Fim Cisl ha richiesto nuovi investimenti e l’assegnazione di un ulteriore modello allo stabilimento, al fine di garantire un utilizzo più costante dei turni di lavoro. A settembre, il Corriere della Sera parlava ancora di una produzione annua di circa 60.000 veicoli.

La stima ora riportata da Milano Finanza per lo stabilimento di Mirafiori si colloca almeno 5.000 unità al di sotto di tale previsione. Quando Fiat avviò la pre-produzione della 500 Hybrid, l’obiettivo fissato, una volta raggiunta la piena capacità, era di oltre 100.000 veicoli all’anno. Tale cifra si riferiva esclusivamente alla versione ibrida, mentre la stima per il 2026 riguarda la produzione complessiva dello stabilimento.

Qualora il cronoprogramma indicato dal quotidiano trovasse conferma, il 4 dicembre 2026 segnerebbe l’ultimo giorno in cui una Fiat 500 uscirà dalle linee di montaggio di Mirafiori. Per i lavoratori resta l’incognita su quanti giorni di attività produttiva saranno programmati per il mese di gennaio, dopo un autunno caratterizzato da ripetute settimane di ricorso alla cassa integrazione.