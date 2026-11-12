Peugeot 2008, a novembre 2026 sconti fino a 9.250 euro e leasing da 119 euro al mese

La Peugeot 2008 è in promozione fino al 30 novembre 2026 nelle versioni a benzina, ibrida ed elettrica. Il prezzo di partenza più basso è quello della Turbo Benzina da 100 CV, proposta a 22.350 euro. Lo sconto maggiore rispetto al listino viene applicato alla e-2008 da 156 CV, che beneficia di una riduzione di 9.250 € su entrambi gli allestimenti. Per la versione ibrida, il prezzo più vantaggioso si ottiene aderendo al piano di finanziamento “IMOVE D”.

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Peugeot 2008, come cambiano le offerte tra benzina, ibrida ed elettrica

La 2008 Turbo Benzina 100 Style passa da 28.350 a 22.350 euro per le vetture in pronta consegna. La scheda Peugeot indica un anticipo di 9.176 euro e 47 rate da 299 euro, con TAN fisso allo 0% e TAEG al 3,47%.

Per la versione Hybrid 110 e-DCS6 Lumière, il prezzo promozionale è di 26.570 €, a fronte di un listino di 33.620 €. Grazie al piano “IMOVE D”, tale cifra scende ulteriormente a 25.220 € (al netto degli oneri finanziari). Il piano prevede 35 rate da 139 euro ciascuna, seguite da un pagamento finale di 16.316 euro; il TAN è pari al 7,49%, mentre il TAEG è del 9,88%.

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Per la e-2008 da 156 CV, gli allestimenti Style e Lumière sono disponibili tramite il programma di leasing Peugeot EGO, con 35 rate mensili da 119 euro. Il modello Style ha un prezzo di 30.250 euro nell’ambito della promozione in corso, con un anticipo di 16.053 euro e un valore di riscatto finale di 12.568 euro (TAEG 5,66%). Il modello Lumière ha un prezzo di 32.400 euro, con un anticipo di 17.562 euro e un valore di riscatto finale di 13.275 euro (TAEG 5,55%). Per entrambe le versioni, il tasso annuo nominale (TAN) è del 3,25%.

In Italia, la Peugeot 2008 ha chiuso ottobre 2026 con 848 immatricolazioni, al 46° posto della classifica generale. A settembre era 37ª con 1.156 unità. Il passaggio da un mese all’altro vale 308 consegne in meno, pari a un calo di circa il 27%. A ottobre le altre due Peugeot nella top 50 hanno fatto meglio. La 208 ha registrato 2.021 immatricolazioni, mentre la 3008 ne ha totalizzate 1.324.