Salone di Bruxelles, l’eredità di Ginevra: è il prossimo salone dell’auto da tenere d’occhio

Ginevra ha fatto le valigie e, in un certo senso, se n’è andata in Qatar. Bruxelles, invece, starebbe apparecchiando la tavola del primo importante salone del 2027.

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La 103esima edizione del Salone dell’Auto va in scena dal 9 al 17 gennaio 2027 al Brussels Expo, all’ombra dell’Atomium. Il vernissage per stampa e addetti ai lavori è fissato per venerdì 8, con serata inaugurale annessa: chi vuole esserci da pubblico paga 75 euro.

Per tutti gli altri si parte sabato 9. Orari generalmente dalle 10 alle 18 o alle 19, a seconda del giorno, con una serata speciale venerdì 15 che si spinge fino alle 22. Il biglietto costa 18 euro per gli adulti dai 16 anni in su, 10 per i ragazzi fino a 15, gratis sotto i 10 anni.

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Chi organizza è Febiac, la federazione belga dei costruttori, e non lo fa per beneficenza. Le promozioni lanciate in occasione del salone pesano per circa il 20% delle vendite annuali ai privati, ed ecco spiegata la fila di marchi pronti a esserci a Bruxelles.

Il programma vede auto e veicoli commerciali leggeri, un padiglione tutto per le due ruote, moto e ciclomotori compresi, zone dedicate a startup e soluzioni emergenti, percorsi per provare elettriche, sistemi di assistenza alla guida e micromobilità urbana. In più workshop, conferenze e punti di ristoro.

Sul fronte novità bisogna avere pazienza. L’elenco ufficiale dei marchi presenti arriverà a dicembre, e fino ad allora gli annunci usciranno col contagocce. Chi cerca anteprime certe, per ora, resta a bocca asciutta.

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Una certezza però c’è, l’8 gennaio, nella giornata riservata alla stampa, verrà proclamata l’Auto dell’Anno 2027. Decide una giuria di 65 giornalisti di 25 paesi, che dovranno sfilare la corona alla Mercedes CLA. In corsa ci sono sette finaliste: BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo E-Tech, Volkswagen ID. Polo e Volvo EX60.

Tra le candidate le piccole elettriche pesano parecchio. La domanda è se la giuria premierà il coraggio o l’ennesima premiumizzazione travestita da progresso.