Ferrari Luce, tre dettagli insoliti della prima elettrica di Maranello

Fin dalla sua presentazione, la Ferrari Luce ha registrato opinioni contrastanti. C’è chi si è detto subito curioso di scoprire come si guida la prima elettrica del Cavallino e chi invece non riesce ad accettare una Ferrari senza il suono di un motore a combustione. Intanto, l’amministratore delegato Benedetto Vigna ha fatto sapere che la vettura è già sold out fino al 2027. A bordo si celano tre dettagli che offrono una prospettiva inedita sul progetto. Il più insolito si trova proprio sopra la testa del conducente.

Advertisement

Ferrari Luce: dall’anello sul tetto alla chiave magnetica

Per attivare la modalità “Launch Mode”, Ferrari ha optato per un comando fisico a forma di anello, ispirato al mondo dell’aviazione e integrato nella console a tetto. Tirando questo anello si avvia la procedura di partenza, che interviene sulla coppia e sui sistemi di stabilità, sprigionando una potenza supplementare.

Come spiegato da Ferrari nel comunicato stampa, durante questa fase l’indicatore di potenza si colora di arancione e la scala si espande, visualizzando così l’aumento dell’erogazione. La casa automobilistica dichiara un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi.

Advertisement

Sul tunnel centrale si trova inoltre un supporto magnetico per la chiave: è sufficiente avvicinarla perché si agganci in posizione, un gesto che ricorda l’applicazione di un accessorio MagSafe a un iPhone. Una volta inserita, la chiave cambia colore grazie al suo display a inchiostro elettronico (E-Ink) e il quadro strumenti prende vita. Il richiamo ad Apple non è casuale: al design della Luce ha infatti collaborato “LoveFrom”, lo studio fondato da Jony Ive (ex responsabile del design presso Apple) e Marc Newson.

Il terzo dettaglio è una maniglia situata sotto il touchscreen centrale. Il conducente e il passeggero possono utilizzarlo per orientare lo schermo verso di sé. Allo stesso tempo, l’impugnatura funge da appoggio per il palmo della mano, garantendo maggiore stabilità durante l’uso del touchscreen.

Advertisement

Questa soluzione si rivela particolarmente pratica durante la marcia, ad esempio quando il passeggero regola l’impianto di climatizzazione o cambia brano musicale. Nella stessa zona, Ferrari ha mantenuto comandi fisici per le funzioni utilizzate più di frequente, come la temperatura e la ventilazione; sullo schermo, invece, si trovano il sistema di navigazione, i contenuti multimediali e le impostazioni più dettagliate per la climatizzazione.