Ram 1500 REV, il pick-up elettrificato che arriva sempre “l’anno prossimo”

Ram ha promesso il 1500 REV per il 2026. Il 2026 sta finendo e il REV non c’è. Il CEO Matt VanDyke, però, assicura che il pick-up arriverà a metà 2027.

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Lo ha detto a Robert S. Miller di Mopar Insiders. Il programma, a suo dire, va avanti nonostante i cambi di rotta, e Ram lo porterà sul mercato “a metà dell’anno prossimo”.

Il sito ufficiale, intanto, non si è accorto di nulla. All’11 novembre la pagina dedicata al REV riporta ancora “disponibilità prevista per il 2026”. Un annuncio con data di scadenza già scaduta, per un camion che non è mai uscito dal cancello.

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A settembre si parlava di inizio produzione ad aprile 2027, e produzione e lancio commerciale sono due traguardi diversi. Quindi le parole di VanDyke non certificano un ulteriore slittamento. Non certificano nemmeno una data di consegna: arrivo in concessionaria, apertura degli ordini e prima linea di montaggio possono cadere in momenti diversi.

Il nome, poi, merita due righe. Nel 2025 Ram ha cancellato il pick-up completamente elettrico. Quello che oggi si chiama REV è in realtà il Ramcharger a autonomia estesa, ribattezzato lungo la strada. Un V6 Pentastar a benzina da 3,6 litri fa girare solo un generatore da 130 kW, senza alcun collegamento meccanico con le ruote. A muoverle ci pensano due moduli elettrici, uno per asse, alimentati dal generatore o da una batteria da 92 kWh.

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I numeri dichiarati da Ram sono generosi: 647 cavalli, fino a 1.120 km di autonomia totale, 6.350 kg di traino e 1.190 di carico utile. Sono dati di pre-produzione, non risultati di test indipendenti.

Il prezzo? Secondo Miller, il team di VanDyke ci sta ancora lavorando. Quindi niente cifre, niente allestimenti, niente consumi reali sotto carico. Se il REV si presenta con la pistola puntata sul portafoglio, i sogni elettrici dei pick-up americani rischiano di restare in garage ancora un po’.