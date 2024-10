Fiat Doblò Easy Pro MY25 può ora essere ordinato in Germania

È ora possibile ordinare il nuovo model year (Serie 3) della Fiat E-Doblò ad alimentazione elettrica e della Fiat Doblò, che si basa su motori a combustione. I dati tecnici e i colori carrozzeria disponibili rimangono invariati.

Il versatile furgone è ora disponibile anche nella nuova versione base Fiat Doblò Easy Pro

Novità della gamma è la versione base Fiat Doblò Easy Pro. La variante di modello, disponibile solo come furgone con passo corto (L1) e cambio manuale a sei marce, colpisce per il suo prezzo particolarmente interessante. Il Fiat Doblò Easy Pro con motore a benzina (81 kW/110 CV) parte da 22.253 euro. Dotato di turbodiesel (75 kW/102 CV), il trasportatore compatto è disponibile a partire da 24.038 euro (prezzo di vendita consigliato dal produttore, IVA inclusa, franco fabbrica).

Per il nuovo Fiat Doblò sono disponibili quattro varianti di trazione. Il motore a benzina da 1,2 litri eroga 81 kW (110 CV) ed è sempre abbinato ad un cambio manuale a sei marce. Il turbodiesel da 1,5 litri è disponibile in due livelli di potenza da 75 kW (102 CV) e 96 kW (131 CV). In alternativa al cambio manuale a sei rapporti, il più potente turbodiesel è disponibile anche con cambio automatico a otto rapporti. Tutte le varianti di propulsione soddisfano lo standard sulle emissioni Euro 6e.

Il motore elettrico della nuova Fiat E-Doblò produce 100 kW (equivalenti a 136 CV) e fornisce una coppia massima di 270 Newton metri. L’autonomia arriva fino a 330 chilometri ad una velocità massima di 135 km/h. Il carico massimo del rimorchio è di 750 chilogrammi. Il nuovo Fiat E-Doblò facilita anche il lavoro quotidiano con una serie di funzioni intelligenti, tra cui una presa (spina magica) per l’alimentazione degli attrezzi tramite il sistema di bordo fino a 400 volt.

Tutte le varianti di trazione del nuovo Fiat Doblò possono essere configurate con le versioni furgone con altezza del tetto uniforme (H1) e Multicab. Nella lunghezza standard (L1), il furgone offre un volume di carico di 3,3 metri cubi e un carico utile compreso tra 6.111 e 649 chilogrammi. Il carico utile aumentato è compreso tra 982 e 991 chilogrammi. Con la carrozzeria più lunga (L2), questi valori per Fiat Doblò salgono a 3,9 metri cubi e da 932 a 953 chilogrammi. Fiat E-Doblò dispone sempre di una portata utile maggiorata fino a 728 chilogrammi a parità di capacità di carico.

La dotazione di sicurezza di serie del Fiat Doblò comprende, tra le altre cose, il sistema di frenata attiva di emergenza, l’avviso di deviazione dalla corsia, il riconoscimento della segnaletica stradale, il sistema di controllo della velocità, l’assistente abbaglianti, l’avviso di sonnolenza e i sensori di luce e pioggia. Le opzioni disponibili nei pacchetti preconfigurati includono l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go e Lane Keeping Assistant.

Attualmente sono di serie il quadro strumenti completamente digitale dietro il volante e il touchscreen sopra la consolle centrale con una diagonale dello schermo di 10,0 pollici (25,4 centimetri). Il sistema audio all-in-one standard è controllato tramite lo schermo HD al centro del cruscotto. Grazie alle applicazioni Android Auto e Apple CarPlay, il sistema consente di riprodurre sul monitor i contenuti dello smartphone. Lo smartphone è riposto in modo sicuro in un apposito vano nel cruscotto. È possibile collegare ulteriori dispositivi tramite porta USB o in modalità wireless utilizzando Bluetooth. Il monitor visualizza anche l’immagine della telecamera per la visione posteriore.