Brampton, la fabbrica che doveva fare Jeep: 2.000 licenziati chiedono il conto

Così, come annunciato (o temuto) da tempo, Brampton cambia padrone, la tuta da operaio resta nell’armadio. Stellantis ha firmato, lo stabilimento in Ontario, fermo da anni, passa a Roshel, azienda di difesa che costruisce veicoli blindati e ha sede proprio in città. La cifra dell’operazione, questa, non pervenuta: l’accordo di acquisto degli asset prevede la cessione di impianto e attrezzature “per una somma non divulgata”.

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Nel comunicato congiunto le due aziende parlano anche di future collaborazioni su tecnologie automobilistiche e servizi per l’industria della difesa. Il Lingotto d’oltreoceano, insomma, guarda ai cingolati con un certo interesse. Dalla Compass al corazzato è un salto di segmento che nessuno aveva messo a listino meno di un anno fa.

Nel 2023 più di 2.000 lavoratori furono licenziati quando la produzione si fermò. Brampton doveva rinascere per costruire Jeep, con una riconversione partita all’inizio del 2024. Poi, a inizio 2025, il progetto è stato sospeso e la Compass ha preso la strada dell’Illinois.

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Le trattative contrattuali con Unifor, il sindacato che rappresenta oltre 9.000 dipendenti Stellantis in Canada, sono in stallo, e a settembre i lavoratori hanno votato per autorizzare lo sciopero con il 97,3% di sì. La presidente Lana Payne parla di “accordo subdolo” e di tradimento, e definisce la vendita di uno stabilimento il peggiore degli scenari.

Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, rivendica tre anni di licenziamento retribuito e promette di lavorare con Unifor a una soluzione equa. Roman Shimonov, numero uno di Roshel, immagina un centro di eccellenza per la produzione avanzata, con 700-1.000 ex dipendenti Stellantis potenzialmente reintegrati. Stellantis, dal canto suo, affitterebbe circa un quarto degli spazi per attività automotive. Chiusura prevista entro fine anno, governo permettendo.

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Proprio il governo, appunto, non ci sta a fare da spettatore. La ministra dell’Industria Mélanie Joly ricorda che gli impegni verso i lavoratori non si cancellano e che Ottawa “recupererà i suoi soldi” se Stellantis non rispetta i patti. Il sindaco Patrick Brown chiede la restituzione dei fondi pubblici incassati. Il premier Mark Carney, già l’anno scorso, aveva avvertito di possibili conseguenze.