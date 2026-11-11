Finali Mondiali Ferrari, 34 anni di celebrazioni per il “cavallino rampante”

Pochi giorni ci separano dalle Finali Mondiali Ferrari 2026, in programma dal 17 al 23 novembre al Circuit de Barcelona-Catalunya. La grande festa rossa si appresta a prendere forma. Gli appassionati, i clienti e i collezionisti sono pronti a celebrare il mito del “cavallino rampante” in tutte le sue dimensioni.

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Anche quest’anno entreranno in scena vetture leggendarie, piloti protagonisti delle gare internazionali e modelli degli esclusivi programmi non competitivi di Corse Clienti. Come avete visto, ci sono tutti gli ingredienti per onorare al meglio la tradizione del marchio, in un momento unico e di grande forza sensoriale.

Per la prima volta, le Finali Mondiali Ferrari si svolgeranno a Barcellona. Quella all’orizzonte sarà la 34ª edizione dell’evento. Attese nel paddock oltre 200 vetture della casa di Maranello, tra Ferrari Challenge, Club Competizioni GT, XX Programme, F1 Clienti e Sport Prototipi Clienti. A chiudere la kermesse, nella giornata di domenica 22 novembre, ci penseranno le gare iridate, le Owners Parade e il Ferrari Show.

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Impossibile annoiarsi: qui ogni elemento della composizione è catalizzante, specie per chi porta le “rosse” nel cuore. La storia delle Finali Mondiali è strettamente legata a quella del Ferrari Challenge, il campionato monomarca inaugurato nel 1993, che ha progressivamente ampliato i propri confini fino a contare oggi due serie internazionali e quattro regionali. Suo resta il nucleo centrale dell’evento, almeno nella dimensione sportiva.

Accanto alle gare conclusive delle serie europea e nordamericana, negli anni si sono aggiunte le altre attività in pista, con sempre maggiore vigore. Ampio spazio, come sempre, sarà dedicato nel corso delle Finali Mondiali Ferrari alle esposizioni di vetture storiche e moderne, che sapranno deliziare gli occhi dei presenti, consegnando vibranti emozioni al loro cuore.

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Le fasi clou, sul piano agonistico, saranno le sfide decisive del Challenge, che assegneranno i titoli nelle quattro classi: Trofeo Pirelli, Trofeo Pirelli Am, Coppa Shell e Coppa Shell Am. Nel corso degli anni, le Finali Mondiali Ferrari hanno visitato vari luoghi. Il legame più profondo resta però quello col Mugello, il circuito di casa, che ospitò la prima edizione il 9 e 10 ottobre 1993 e che nel tempo è diventato il palcoscenico simbolo della manifestazione con 17 edizioni, l’ultima lo scorso anno.

La meravigliosa pista toscana è stata affiancata negli anni da altri circuiti italiani, come Monza (4 volte), Imola (3), Misano (2), Vallelunga e Pergusa (1). Quest’ultima fu sede della tappa conclusiva e più affascinante dei festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario della casa di Maranello.

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Le Finali Mondiali Ferrari, però, non sono rimaste solo in Italia. Anche altre nazioni sono state baciate dalla loro presenza. A dominare la scena è stata la Spagna, con tre edizioni a Valencia (2009, 2010 e 2012). Spazio anche per Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti (2014) e Daytona negli Stati Uniti (2016). Ora il ritorno in terra iberica, con la prima al Circuit de Barcelona-Catalunya.

Qui, dal 17 al 22 novembre, le Finali Mondiali Ferrari approderanno per la prima volta nella vivace città catalana, celebre per la sua bellezza inebriante e per le tante attrazioni offerte agli ospiti, come la Sagrada Família di Antoni Gaudí e il Museo Picasso, solo per citarne un paio. Da dieci anni le Finali Mondiali Ferrari non si disputavano fuori dall’Italia, quindi l’escursione a Barcellona assume un significato ancora più speciale.

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Sulla pista spagnola, che nel 2025 ha ospitato una tappa della stagione regolare del Ferrari Challenge Europe, si celebrerà quindi un’edizione dal forte valore simbolico. Da un lato, in Spagna, si scriveranno nuovi momenti di una tradizione iniziata oltre trent’anni fa; dall’altro si darà risalto alla volontà di rafforzare il carattere internazionale di un appuntamento che riunisce l’intera comunità sportiva Ferrari e ne onora la passione. Per il programma dettagliato dell’evento rimandiamo al precedente articolo. Qui ne diamo solo una versione sintetica.

Finali Mondiali Ferrari 2026

Programma Generale delle Attività in Pista

Martedì 17 novembre: Sessioni di prove private dedicate al Club Challenge e primi test del Club Competizioni GT.

Mercoledì 18 novembre: Apertura al pubblico. Inizio delle prove libere (Free Practice) del settimo e ultimo round stagionale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli per le serie Europe (EU) e North America (NA). Sessioni di Shakedown per i programmi Corse Clienti.

Giovedì 19 e Venerdì 20 novembre: Giornate centrali dedicate alle sfide finali e decisive dei campionati europei e nordamericani del Ferrari Challenge. In parallelo, scenderanno in pista le attività non competitive dei programmi speciali: XX Programme (modelli FXX, FXX Evo, FXX-K, FXX-K Evo, 599XX). F1 Clienti (monoposto storiche di Formula 1). Sport Prototipi Clienti (con le esclusive 499P e 499P Modificata).

Sabato 21 novembre: Entreranno nel vivo le vere e proprie Finali Mondiali con le sessioni ufficiali di qualifica delle categorie Trofeo Pirelli e Coppa Shell. Continueranno inoltre le esibizioni del Club Competizioni GT.

Domenica 22 novembre: Assegnazione dei titoli mondiali del Ferrari Challenge sul tracciato e l’atteso Ferrari Show, la grande manifestazione celebrativa con la partecipazione delle vetture competitive, storiche e dei piloti ufficiali della Scuderia per salutare la stagione agonistica.

Lunedì 23 novembre: Chiusura dell’evento con le ultime sessioni di test privati in pista riservate al Club Competizioni GT.

Fonte | Ferrari