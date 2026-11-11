La Lancia Stratos nata in un container da una puntata di Top Gear: ci sono voluti otto anni

In otto anni, Nathan Kennedy ha messo insieme un container, un telaio nudo e una puntata di Top Gear vista da adolescente e ne è uscita una replica della Lancia Stratos che oggi gira su strada. Una storia fatta di grande passione, non c’è che dire.

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Tutto parte quando Nathan ha 13 o 14 anni. Guarda con il padre la puntata in cui i presentatori montano una Caterham Seven in kit in un giorno solo e la mettono contro Stig. Nasce lì l’idea: perché non farlo anche noi? Non si è trattato di un giorno solo, ovviamente.

Quello che si è presentato a casa, infatti, era più una promessa che un’automobile. Un telaio a traliccio, una grande gabbia e nient’altro. “Letteralmente solo una grande gabbia di sicurezza”, ricorda Kennedy. Ogni staffa andava fabbricata, forata e filettata a mano, e spesso rifatta da capo. Intere giornate di sabato se ne sono andate dietro a un singolo supporto, montato, smontato e rimontato finché non stava come doveva. Anche il padre, che di rally e di auto costruite ne ha viste, ammette di non aver mai affrontato qualcosa di simile.

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Il risultato è un’auto da 950 chilogrammi, con il telaio che non deriva da nessuna vettura donatrice: è una struttura a sé, pensata per restare il più fedele possibile alle proporzioni e all’impostazione dell’originale Stratos. Dietro i sedili c’è un V6 Alfa Romeo Busso da 3,0 litri in posizione centrale, che manda la potenza alle ruote posteriori attraverso un differenziale a slittamento limitato.

La vera Stratos aveva un V6 di derivazione Ferrari. Padre e figlio non sono riusciti a procurarsene uno, e hanno ripiegato sull’Alfa. “Un buon secondo posto, se non puoi avere un motore Ferrari”, dice Nathan. Non ha tutti i torti, e il Busso ha anche il pregio di cantare come si deve.

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Il blu acceso e l’assetto da rally fanno il resto. Si fermano a guardarla gli appassionati, che riconoscono la sagoma, e quelli che invece notano prima il rumore. Il battesimo è stato un viaggio fino a Dalkey, col padre al volante all’andata e il figlio al ritorno.

La paura non era di graffiarla, ma di non riuscire a tornare a casa. “Ho sognato questo momento per così tanto tempo, e ricordo di aver premuto l’acceleratore ed essere stato assolutamente terrorizzato”, racconta Kennedy. Poi spiega che nessun’altra auto guidata finora gli ha dato la stessa sensazione, nemmeno quelle più veloci, perché questa è leggera, diretta e analogica.

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Venderla? Non se ne parla. Nessuna cifra, dice, vale quegli otto anni di sabati. Ora cerca ogni scusa per uscire. Non si può che dargli ragione, con le lacrime agli occhi.