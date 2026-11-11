Alfa Romeo Cuorerosso, per Walter de Silva la concept di Parigi indica la strada al Biscione

Alfa Romeo Cuorerosso ha riportato Walter de Silva con la memoria al Salone di Parigi del 1996, quando il Biscione presentò la Nuvola. In un intervento scritto per Quattroruote, il designer ha accostato le due concept per il ruolo che possono avere a trent’anni di distanza. All’epoca, de Silva era a capo del Centro Stile Alfa Romeo. Oggi, nel lavoro di Santo Ficili e Alejandro Mesonero, vede l’opportunità di restituire alle auto di domani quel carattere che, a suo avviso, il marchio aveva smarrito negli ultimi anni.

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Alfa Romeo Cuorerosso, cosa la lega alla Nuvola del 1996

Il legame tra i due veicoli va oltre la pura forma. Con la “Nuvola”, il Centro Stile cercava nuove strade per ripensare l’auto sportiva italiana, lavorando sia sulle proporzioni che su soluzioni costruttive innovative. La Cuorerosso affronta una domanda simile in un contesto diverso. L’elettrificazione, la tecnologia digitale e le nuove architetture cambiano il modo in cui si progetta un’auto. Per de Silva, la sfida è usare questi strumenti per dare vita a una sportiva in cui gli alfisti possano ancora riconoscersi.

Walter De Silva

Nel suo testo, il designer descrive anche l’atmosfera particolare che si crea in un centro stile quando un progetto riesce a entusiasmare chi vi lavora. Ricorda la profonda intesa tra i colleghi, i piccoli gesti che bastano a capirsi al volo e l’entusiasmo che accompagna il processo di definizione delle forme.

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Nella Cuorerosso, egli ritrova esattamente questa stessa energia. Egli la mette in relazione con il lavoro di Ficili e Mesonero, un lavoro nato in un’epoca in cui l’Alfa Romeo, secondo l’analisi di de Silva, si era allontanata dalla propria identità a causa di precise scelte aziendali.

Anche il colore rosso riveste un ruolo importante nella riflessione di de Silva. Egli lo paragona al rosso delle creazioni di Valentino: una tonalità che, da sola, è sufficiente a incarnare un’intera identità. La Cuorerosso colpisce per una carrozzeria caratterizzata da superfici sinuose, volumi muscolosi e proporzioni tipiche di una Gran Turismo.

È proprio l’insieme a essere significativo per lui, poiché dimostra come un’auto sportiva moderna possa lasciare un’impronta duratura attraverso il suo linguaggio formale e il suo carattere.

La vera prova del nove per de Silva saranno i modelli di serie. Il valore della Cuorerosso risiede nella direzione che essa traccia, anche qualora le soluzioni specifiche adottate dovessero rimanere confinate a questo prototipo. Se l’obiettivo sarà raggiunto, lo si vedrà quando l’Alfa Romeo tradurrà queste idee in veicoli destinati al mercato. I motori e le architetture tecniche possono cambiare; ciò che conta davvero, secondo la visione dell’ex responsabile del Centro Stile, è la personalità delle vetture e il piacere che esse sanno trasmettere a chi le guida.