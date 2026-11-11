Nuova Lancia Delta HF, un render immagina il ritorno della sportiva mentre Lancia cambia rotta

Quando la Lancia Delta debuttò nel 1979, era una compatta a cinque porte disegnata da Giorgetto Giugiaro. A trasformarla in un’icona furono le versioni sportive e, soprattutto, i rally. Dalla HF 4WD alla Integrale, la Delta cambiò pelle più volte e portò a Lancia sei titoli mondiali costruttori consecutivi, dal 1987 al 1992. I passaruota allargati e la trazione integrale finirono per identificare anche le versioni stradali più ambite.

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Nuova Lancia Delta HF, dal ritorno annunciato al render di Tommaso Ciampi

Negli scorsi anni sembrava proprio che il ritorno della Delta fosse uno dei punti principali del piano di rilancio di Lancia. Dopo la Ypsilon e la Gamma, il marchio aveva previsto una nuova Delta completamente elettrica per il 2028. Da allora Stellantis ha rivisto la sua strategia. Nei programmi più recenti il modello è rimasto senza una data e al Salone di Parigi Lancia ha presentato la Gamma senza mostrare un prototipo della futura Delta.

Nell’ambito del piano “FaSTLAne 2030“, Stellantis ha affidato la gestione di Lancia, ora configurata come marchio specializzato, a Fiat. Da settembre, Arnaud Belloni è a capo di entrambi i marchi, oltre che di Abarth.

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Si ipotizza che, in futuro, Lancia possa concentrarsi su veicoli di dimensioni più contenute, lasciando spazio a un crossover compatto che si collocherebbe tra la Ypsilon e la Gamma. L’arrivo di una Delta, così come era stato inizialmente annunciato, appare dunque sempre meno probabile. Tuttavia, non è ancora arrivata una conferma ufficiale sull’eventuale cancellazione definitiva del progetto.

Nel frattempo, il designer digitale indipendente Tommaso Ciampi ha pubblicato sui social media un rendering realizzato tramite intelligenza artificiale. Il suo progetto per una Delta HF presenta una vettura a cinque porte di colore grigio metallizzato, caratterizzata da un assetto ribassato, carreggiate allargate e un tetto nero che termina in uno spoiler sopra il lunotto.

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Sul frontale, una sottile fascia luminosa si estende per l’intera larghezza, posizionata al di sopra della scritta Lancia. Più in basso, le ampie prese d’aria e lo splitter, impreziosito dal logo “HF”, conferiscono al paraurti un’impronta decisamente sportiva.

Nella vista laterale risaltano i passaruota pronunciati, le minigonne scure e i cerchi a razze, che lasciano intravedere le pinze dei freni di colore blu. È tuttavia il posteriore a differenziarsi maggiormente rispetto al modello Delta storico: Ciampi ha optato per due fanali circolari inseriti all’interno di una fascia nera, al cui centro spicca la scritta Lancia. Sotto il portellone si trova un diffusore con dettagli rossi, affiancato da quattro terminali di scarico. Attraverso questi elementi, il concept delinea una Delta HF stradale dal carattere sportivo decisamente più marcato.