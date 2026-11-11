Fiat Grizzly e Fastback debuttano in Marocco, prezzi da circa 16.450 euro

Fiat Grizzly e Grizzly Fastback fanno il loro debutto ufficiale in Marocco. Gli ordini si apriranno a partire dal 16 novembre 2026 e le prime consegne sono attese già a partire dai primi giorni del prossimo mese di dicembre. Tra le due, è la Fastback quella ad avere il prezzo di lancio più basso. Si parte da 180.000 dirham, circa 16.450 euro al cambio attuale. Per Fiat Grizzly invece servono 190.000 dirham, pari a circa 17.360 euro. Fiat ha progettato entrambi i modelli in Italia e Stellantis li produce da luglio presso lo stabilimento di Kenitra, su piattaforma Smart Car.

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Fiat Grizzly e Fastback, cosa cambia tra i due modelli

Con queste due vetture Fiat torna nel segmento C dop l’addio a Tipo. Grizzly è lungo 4,39 metri e ha passaruota marcati e una coda piuttosto verticale. La Fastback misura dieci centimetri in più e si riconosce dal tetto che scende verso il lunotto. Il passo è lo stesso, 2,67 metri, e lo spazio per i passeggeri è simile. La differenza si vede quando si apre il portellone. Con gli schienali posteriori alzati, la Fastback offre fino a 608 litri contro i 545 del Grizzly. Abbattendoli, entrambe superano i 1.700 litri.

In Marocco la gamma dei due SIV parte dall’allestimento Pop, che dispone del quadro strumenti digitale da 10 pollici, sei airbag e i sensori di parcheggio posteriori. Sulla Icon si aggiungono lo schermo centrale da 10,25 pollici, Apple CarPlay e Android Auto senza fili e la telecamera posteriore. Al top invece troviamo La Prima, con cerchi da 18 pollici, ricarica wireless per il telefono e monitoraggio dell’angolo cieco.

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Fiat Grizzly

All’apertura degli ordini si potrà scegliere tra il 1.2 benzina da 100 CV, con cambio manuale a sei marce, e il mild hybrid da 145 CV, con automatico eDCT. Nel 2027 arriveranno anche il benzina da 130 CV con cambio automatico e l’elettrica da 113 CV. Fiat dichiara un’autonomia di 406 km secondo il ciclo WLTP con la batteria da 54 kWh. Alla colonnina, la potenza può raggiungere i 100 kW e in condizioni ottimali si passa dal 20 all’80 per cento in circa 28 minuti. Il cavo a spirale si trova sotto il cofano, così lo si può prendere anche con il bagagliaio pieno.

In Europa, come vi abbiamo già scritto, l’apertura degli ordini è prevista per il 5 gennaio 2027. Al Salone dell’auto di Parigi la casa torinese ha ipotizzato un prezzo di partenza intorno ai 20.000 euro per entrambi i modelli. Per le cifre esatte però occorrerà aspettare i listini ufficiali previsti per l’Italia.