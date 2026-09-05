Stellantis rinvia ancora Jeep Grand Wagoneer e Ram 1500 REV: nuovi ritardi per due modelli chiave

Stellantis cambia ancora i programmi negli Stati Uniti e prende tempo su due modelli molto attesi. La nuova Jeep Grand Wagoneer con sistema ad autonomia estesa e il Ram 1500 REV sarebbero infatti stati rinviati di diversi mesi. Il SUV Jeep dovrebbe entrare in produzione a novembre 2026, mentre per il pickup Ram si parlerebbe addirittura di metà aprile 2027. Una decisione che conferma quanto il gruppo stia ancora aggiustando il tiro sulla propria strategia di elettrificazione in Nord America.

Advertisement

Stellantis prende più tempo per Jeep Grand Wagoneer e Ram 1500 REV

Per la Jeep Grand Wagoneer elettrificata si parla di uno slittamento di circa sei mesi. La produzione era attesa a maggio, mentre la nuova data indicata ai fornitori sarebbe novembre 2026. Il modello dovrebbe nascere nello stabilimento Warren Truck in Michigan, dove Stellantis aveva già previsto nuovi investimenti per preparare la produzione delle future versioni elettrificate della famiglia Wagoneer accanto a quelle tradizionali.

Il rinvio più pesante riguarda però il Ram 1500 REV. In questo caso la produzione sarebbe stata spostata alla metà di aprile 2027, con un ritardo di circa nove mesi rispetto alle tempistiche indicate in precedenza. Non è la prima volta che Stellantis cambia il calendario di questo progetto, che nel tempo ha subito più di una revisione sia nella strategia sia nella denominazione.

Advertisement

Il pickup utilizzerà una soluzione diversa da quella di un normale ibrido. Le ruote saranno mosse dai motori elettrici, mentre il 3.6 V6 Pentastar avrà il compito di generare energia attraverso un apposito sistema. La configurazione annunciata prevede una batteria da 92 kWh e un generatore da 130 kW. L’idea è quella di offrire una guida elettrica senza costringere chi percorre molti chilometri, magari trainando carichi pesanti, a fare affidamento soltanto sulle colonnine.

Negli Stati Uniti questa tecnologia sta assumendo un ruolo sempre più importante nei piani di Stellantis. Il gruppo negli ultimi anni ha corretto più volte la propria strategia sull’elettrificazione, soprattutto dopo il rallentamento della domanda per i grandi pickup completamente elettrici. Già alla fine del 2024 era stata data priorità alla versione con autonomia estesa rispetto al Ram 1500 REV esclusivamente elettrico.

Advertisement

Questi nuovi rinvii mostrano però quanto sia delicato portare sul mercato una tecnologia del genere su veicoli grandi e pesanti. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, Stellantis avrebbe spiegato ai fornitori di voler garantire un avvio produttivo il più possibile regolare. In altre parole, il gruppo preferirebbe aspettare qualche mese in più piuttosto che forzare i tempi e ritrovarsi poi con problemi di qualità o rallentamenti in fabbrica.

Per Jeep, la Grand Wagoneer ad autonomia estesa avrà un ruolo importante nella fascia alta della gamma americana. Stellantis aveva già messo sul tavolo oltre 406 milioni di dollari per tre stabilimenti del Michigan coinvolti nei programmi di elettrificazione di Jeep e Ram. Warren Truck rientra direttamente nel progetto Wagoneer, mentre Sterling Heights resta il principale polo produttivo del Ram 1500.

Advertisement

Il rinvio del Ram 1500 REV fino alla primavera del 2027 aggiunge quindi un altro capitolo a una storia industriale che negli ultimi mesi ha cambiato direzione più volte.