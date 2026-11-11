in Stellantis News

Stellantis Melfi, turni soppressi e organici in calo, verso lo sciopero generale il 20 novembre

La Fiom Cgil Basilicata avvia le assemblee nello stabilimento Stellantis di Melfi in vista del rinnovo del CCSL. Al centro del confronto, l’assegnazione di cinque modelli, ma anche turni soppressi, calo degli organici e volumi produttivi insufficienti. Il sindacato chiede investimenti, più sicurezza, tutela salariale e occupazionale

di Aggiornato

Stellantis Melfi

Cinque modelli in programma e l’eliminazione di alcuni turni di lavoro: questo è il punto di partenza da cui il sindacato Fiom Cgil Basilicata ha avviato le assemblee con le maestranze dello stabilimento Stellantis di Melfi. L’occasione è data dal dibattito sul possibile rinnovo del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL). Secondo il sindacato, il futuro dello stabilimento dipende dall’effettivo volume di veicoli prodotti e dagli investimenti che il gruppo deciderà di destinare ai singoli reparti produttivi.

Advertisement

Stellantis Melfi: le richieste della Fiom per lo stabilimento

La Fiom sottolinea come il sito di Melfi sia quello che prevede il maggior numero di modelli, quattro più uno. A destare preoccupazione sono tuttavia i volumi produttivi, la soppressione di turni e il calo dell’occupazione.

Dopo anni caratterizzati dal ricorso ad ammortizzatori sociali (come la cassa integrazione) e a incentivi per l’uscita volontaria dall’azienda, il sindacato chiede un concreto incremento della produzione, oltre a investimenti nei reparti di carrozzeria, stampaggio e logistica. Il timore è che, nonostante l’assegnazione di ulteriori modelli, lo stabilimento possa subire una progressiva contrazione delle attività e dei posti di lavoro.

Advertisement
FCA stabilimento Melfi

Nel corso delle assemblee si è discusso anche del carico e dei ritmi di lavoro. Tra le proposte avanzate per migliorare la sicurezza sul posto di lavoro figurano l’aumento delle ore di permesso a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza, l’istituzione di un registro dei “quasi incidenti” e l’obbligo di convocare riunioni entro 24 ore dal verificarsi di un simile evento. La Fiom richiede inoltre l’organizzazione di brevi sessioni formative, mirate a trattare i rischi specifici legati ai singoli reparti produttivi.

Il dibattito investe anche il futuro del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL). Questo sistema è stato introdotto circa quindici anni fa per accompagnare una nuova organizzazione del lavoro, con l’obiettivo di incrementare sia la produzione che i salari. Secondo la Fiom, la perdita di posti di lavoro e il calo del potere d’acquisto rendono oggi necessario discutere il superamento di tale modello.

Advertisement

Le rivendicazioni del sindacato collegano tra loro i temi dei salari, dell’occupazione, degli investimenti e della sicurezza. Esse prevedono inoltre maggiori spazi per la rappresentanza sindacale e richiedono che siano i lavoratori stessi a votare sugli accordi che li riguardano.

Stellantis Melfi

Nel corso delle assemblee, la Fiom ha anche fatto riferimento allo sciopero generale della Cgil, in programma per il 20 novembre. Il sindacato invita i lavoratori di Melfi a partecipare alla mobilitazione, collegando le istanze specifiche per il sito produttivo alla vertenza nazionale su salari, pensioni, diritti e rilancio industriale.

WhatsAppTelegramLinkedInFlipboard

ARGOMENTI Fabbrica Fiat Stellantis di Melfi