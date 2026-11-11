Stellantis Melfi, turni soppressi e organici in calo, verso lo sciopero generale il 20 novembre

Cinque modelli in programma e l’eliminazione di alcuni turni di lavoro: questo è il punto di partenza da cui il sindacato Fiom Cgil Basilicata ha avviato le assemblee con le maestranze dello stabilimento Stellantis di Melfi. L’occasione è data dal dibattito sul possibile rinnovo del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL). Secondo il sindacato, il futuro dello stabilimento dipende dall’effettivo volume di veicoli prodotti e dagli investimenti che il gruppo deciderà di destinare ai singoli reparti produttivi.

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Stellantis Melfi: le richieste della Fiom per lo stabilimento

La Fiom sottolinea come il sito di Melfi sia quello che prevede il maggior numero di modelli, quattro più uno. A destare preoccupazione sono tuttavia i volumi produttivi, la soppressione di turni e il calo dell’occupazione.

Dopo anni caratterizzati dal ricorso ad ammortizzatori sociali (come la cassa integrazione) e a incentivi per l’uscita volontaria dall’azienda, il sindacato chiede un concreto incremento della produzione, oltre a investimenti nei reparti di carrozzeria, stampaggio e logistica. Il timore è che, nonostante l’assegnazione di ulteriori modelli, lo stabilimento possa subire una progressiva contrazione delle attività e dei posti di lavoro.

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Nel corso delle assemblee si è discusso anche del carico e dei ritmi di lavoro. Tra le proposte avanzate per migliorare la sicurezza sul posto di lavoro figurano l’aumento delle ore di permesso a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza, l’istituzione di un registro dei “quasi incidenti” e l’obbligo di convocare riunioni entro 24 ore dal verificarsi di un simile evento. La Fiom richiede inoltre l’organizzazione di brevi sessioni formative, mirate a trattare i rischi specifici legati ai singoli reparti produttivi.

Il dibattito investe anche il futuro del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL). Questo sistema è stato introdotto circa quindici anni fa per accompagnare una nuova organizzazione del lavoro, con l’obiettivo di incrementare sia la produzione che i salari. Secondo la Fiom, la perdita di posti di lavoro e il calo del potere d’acquisto rendono oggi necessario discutere il superamento di tale modello.

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Le rivendicazioni del sindacato collegano tra loro i temi dei salari, dell’occupazione, degli investimenti e della sicurezza. Esse prevedono inoltre maggiori spazi per la rappresentanza sindacale e richiedono che siano i lavoratori stessi a votare sugli accordi che li riguardano.

Nel corso delle assemblee, la Fiom ha anche fatto riferimento allo sciopero generale della Cgil, in programma per il 20 novembre. Il sindacato invita i lavoratori di Melfi a partecipare alla mobilitazione, collegando le istanze specifiche per il sito produttivo alla vertenza nazionale su salari, pensioni, diritti e rilancio industriale.