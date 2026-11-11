Maserati, il 10 dicembre potrebbe arrivare l’annuncio dell’alleanza con Huawei e JAC

Il “Maserati Day”, in programma il 10 dicembre a Modena, potrebbe rappresentare l’occasione per annunciare un’alleanza con Huawei e JAC. A suggerirlo è una nota di Equita dell’11 novembre. L’evento è già fissato in calendario per la presentazione del piano strategico del marchio del Tridente. Secondo gli analisti, Stellantis potrebbe cogliere l’opportunità per illustrare i punti chiave della collaborazione con i due gruppi cinesi. Una conferma ufficiale, tuttavia, non è ancora arrivata.

Advertisement

Maserati: come sono nate le trattative con Huawei e JAC

Le prime indiscrezioni sui colloqui sono emerse nei mesi scorsi. Citando due fonti, Reuters ha riferito che Stellantis sta trattando con Huawei e JAC una collaborazione industriale a lungo termine per Maserati. Antonio Filosa aveva già accennato in precedenza alla ricerca di nuove partnership per il marchio, sottolineando i possibili benefici per gli stabilimenti di Cassino e Modena.

A fine settembre è arrivata la conferma da parte di JAC: in una nota pubblicata alla Borsa di Shanghai, il costruttore cinese ha ammesso l’esistenza di colloqui, precisando però che i contenuti e le modalità precise della collaborazione non sono ancora stati definiti.

Advertisement

Il 9 novembre, la testata cinese Yicai ha fornito aggiornamenti sul progetto, denominato internamente “Maserati Design“. Il design esterno del primo veicolo elettrico sarebbe già stato definito. JAC si occuperebbe della produzione a Hefei, mentre Huawei fornirebbe la tecnologia. Il veicolo verrebbe commercializzato in Cina con il nome “Maextro”, mentre sui mercati esteri verrebbe venduto come Maserati.

Secondo il rapporto, ulteriori passi verso la produzione in serie sono attesi per il quarto trimestre del 2027. Resta da vedere se il modello in questione sia la grande GT o il SUV, ipotesi circolate nei mesi scorsi. È possibile che durante il “Maserati Day” vengano presentati anche due concept car, che potrebbero offrire un’anticipazione dei successori di Levante e Quattroporte.

Advertisement

Non è ancora chiaro in che misura questi due veicoli siano collegati al progetto che vede coinvolte Huawei e JAC. Nei mesi scorsi, inoltre, è circolata l’ipotesi di completare in Italia i veicoli destinati all’esportazione; tra le possibili sedi è stato menzionato, tra gli altri, lo stabilimento di Cassino.

Un eventuale annuncio il 10 dicembre offrirebbe a Stellantis l’opportunità di chiarire quali compiti verrebbero affidati a JAC e quali, invece, rimarrebbero in Italia, dalle attività di sviluppo fino alle operazioni sulle linee di produzione.