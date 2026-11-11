Citroën C5 Aircross, a novembre 2026 sconti fino a 7.589 euro con finanziamento

Grazie a un’offerta valida fino al 30 novembre 2026 è possibile accedere alla gamma Citroën C5 Aircross a partire da 31.100 euro. Tale promozione riguarda la versione ibrida da 145 CV, acquistabile tramite un finanziamento che non richiede alcun anticipo. Lo sconto maggiore è previsto per la variante ibrida plug-in da 195 CV. Per la versione completamente elettrica da 210 CV, Citroën propone una formula di leasing che include la “Easy Wallbox” per la ricarica domestica.

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Citroën C5 Aircross: i prezzi dei tre modelli in promozione

La Hybrid 145 automatica in allestimento You costa 3.390 euro in meno rispetto al listino. Con SimplyDrive si parte da zero euro di anticipo, poi si pagano 35 rate da 299 euro e una rata finale di 21.307 euro. Il TAN fisso è dello 0 per cento e il TAEG dell’1,17 per cento. Di serie ci sono il climatizzatore automatico bizona, lo schermo verticale da 13 pollici e i sensori di parcheggio posteriori.

La Plug-in Hybrid da 195 CV passa da 43.989 a 37.400 euro. Con il finanziamento si scende a 36.400 euro, con uno sconto di 7.589 euro sul listino prima degli oneri finanziari. Per partire servono 9.513 euro, a cui seguono 35 rate da 249 euro e una rata finale di 23.331 euro. Il TAN fisso è del 5,99%, il TAEG del 7,53% e nell’offerta è compresa la Easy Wallbox.

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Sulla Ë-C5 Aircross You da 210 CV, la cifra mensile è sempre di 249 euro, ma cambiano le condizioni. Il leasing prevede un primo canone anticipato di 13.139 euro, 35 canoni mensili e un riscatto di 20.455 euro. Il prezzo promozionale è di 37.150 euro, che scendono a 36.650 con il leasing, prima degli oneri finanziari. Il TAN fisso è del 5,99 per cento, il TAEG del 7,62 per cento e anche qui la Easy Wallbox è inclusa.

Questa vettura si sta ben comportando nel nostro paese nel 2026. Infatti in Italia, secondo Citroën, nei primi nove mesi dell’anno le vendite della C5 Aircross ai privati sono cresciute del 19 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025.