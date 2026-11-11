Opel, cinque auto per le famiglie dalla Grandland alla Zafira a nove posti

Per portare i bambini a scuola basta un bagagliaio in cui infilare gli zaini. Quando si parte per il fine settimana, però, tra passeggino e valigie lo spazio non è mai abbastanza. E se vengono anche i nonni, la situazione diventa ancora più difficile. In occasione della Giornata mondiale dell’infanzia del 20 novembre, Opel ha voluto evidenziare cinque modelli facenti parte della sua gamma perfetti per le famiglie. La data ricorda l’adozione, nel 1989, della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.

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I modelli Opel per le famiglie, dal Grandland alla Zafira

Il Grandland, che viene prodotto presso lo stabilimento Opel sito a Eisenach, è il SUV più grande tra quelli presenti nella gamma della casa automobilistica tedesca di Stellantis. Ha cinque posti e, a seconda della versione, il vano di carico arriva a 1.645 litri. Nei viaggi lunghi tornano utili i sedili ergonomici Intelli-Seats, mentre per la guida quando fa buio ci sono i fari adattivi Intelli-Lux HD. L’Electric Long Range da 231 CV dichiara fino a 691 km di autonomia nel ciclo WLTP. Con il pieno e la batteria carica, la plug-in hybrid supera invece i 1.000 km complessivi.

Sull’Astra Sports Tourer un aspetto che fa la differenza è indubbiamente la soglia del bagagliaio, a circa 60 centimetri da terra. Quando la valigia è pesante, è più semplice sollevarla. Il vano arriva a 1.634 litri e la lunghezza utile raggiunge 1,85 metri. Il divanetto si abbatte in tre sezioni, secondo lo schema 40:20:40. Basta abbassare quella centrale per infilare gli sci e tenere liberi i due posti ai lati.

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Opel Frontera si può avere anche a sette posti. I due sedili della terza fila si ripiegano separatamente, quindi si può fare spazio al passeggino lasciando comunque un posto in più. La capacità di carico arriva a circa 1.600 litri. In Germania la versione Start a benzina parte da 21.990 euro.

La Combo è lunga 4,41 metri nella versione a cinque posti. La Combo XL misura 4,76 metri e può ospitare fino a sette persone. A seconda di come si dispongono i sedili, la XL offre fino a 4.000 litri di carico, misurati fino al tetto. Il lunotto si apre da solo, un dettaglio comodo quando si deve prendere una borsa e dietro c’è troppo poco spazio per aprire tutto il portellone.

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La Zafira arriva a nove posti ed è disponibile in due lunghezze, 4,98 e 5,33 metri. La XL raggiunge 4.900 litri di capacità di carico. Sulla GS, le porte scorrevoli elettriche su entrambi i lati facilitano l’accesso alle file posteriori anche nei parcheggi stretti. Con un’altezza di circa 1,90 metri, la Zafira entra anche in molti garage sotterranei.Una soluzione pensata per chi cerca un’auto pratica, capace di adattarsi alle esigenze della vita quotidiana.