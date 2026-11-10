Nuova Lancia Gamma, da Melfi a Potenza sulle strade di chi la costruisce

Il 9 novembre, la nuova Lancia Gamma ha lasciato lo stabilimento Stellantis di Melfi per intraprendere un viaggio verso i luoghi in cui risiedono molte delle persone che realizzano il veicolo. La carovana ha raggiunto Trevico, in provincia di Avellino, facendo tappa a Lavello, Rionero in Vulture e Melfi, prima di arrivare a Potenza. Lungo il percorso è stata accolta dalle comunità locali e dai rappresentanti delle istituzioni.

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La nuova Lancia Gamma nei paesi di chi la costruisce

L’itinerario racconta una parte della storia della Gamma rimasta fuori dai riflettori del Salone di Parigi. L’ammiraglia è stata disegnata dal Centro Stile Lancia a Torino, sviluppata e industrializzata in Italia e viene assemblata a Melfi con il contributo della filiera nazionale. Le tappe della carovana mostrano quanto il legame della fabbrica con il territorio, costruito in oltre trent’anni, si estenda anche oltre i confini della Basilicata.

Francesco Ciancia, responsabile globale della produzione di Stellantis, ha descritto il viaggio come un modo per «riportarla a casa». Si riferiva ai paesi da cui arrivano ogni giorno operai e tecnici. Per Ciancia, scegliere un’auto costruita in Italia significa anche sostenere il lavoro di chi la assembla e delle aziende che forniscono i componenti.

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Dal modello ibrido alla versione HF Integrale

La Gamma, presentata in occasione del Salone dell’Auto di Parigi 2026, anno che segna il 120° anniversario di Lancia, torna a ricoprire il ruolo di ammiraglia. Si presenta come un crossover fastback lungo 4,67 metri. Grazie alla piattaforma STLA Medium, il modello è disponibile sia in versione ibrida che elettrica. L’abitacolo si ispira a un salotto italiano e offre la guida assistita di livello 2. Il sistema SALA centralizza il controllo di audio, climatizzazione e illuminazione; tali funzioni sono accessibili tramite il display centrale da 16 pollici o mediante comandi vocali.

Per la versione ibrida da 145 CV, Lancia dichiara un’autonomia complessiva superiore a 1.000 km. Tra le varianti elettriche, la versione da 230 CV supera l’autonomia dichiarata di 540 km, mentre la variante “Long Range” da 245 CV raggiunge oltre 740 km. Al vertice della gamma si colloca la HF Integrale, anch’essa completamente elettrica, dotata di trazione integrale e 375 CV. Il 27 ottobre, la gamma è stata insignita del “Premio della Giuria Popolare” nell’ambito del concorso “Auto Europa 2027”, organizzato dall’UIGA.

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Come cambia lo stabilimento di Melfi

A Melfi Stellantis sta rivedendo la logistica di fabbrica, alcune operazioni di assemblaggio e i controlli di qualità. Tra le soluzioni allo studio o in fase di introduzione ci sono robot mobili autonomi per trasportare i materiali e applicazioni di intelligenza artificiale a supporto della produzione e delle verifiche sui veicoli.

Inoltre, il sito punta a coprire il 75% del proprio fabbisogno energetico da fonti rinnovabili, attraverso una combinazione di energia fotovoltaica, eolica e biometano. Il progetto relativo al biometano prevede il coinvolgimento di circa 30 aziende agricole della zona; i loro sottoprodotti verranno utilizzati per generare una parte dell’energia necessaria allo stabilimento.