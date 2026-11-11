Fiat Grizzly Fastback: avvistata in strada la versione base in Nero Cinema

Fiat Grizzly Fastback è stata immortalata su strada nella colorazione “Nero Cinema”, in una configurazione che sembra anticipare la versione base del nuovo SUV-coupé. Le foto spia, scattate dalla Gabetz Spy Unit e pubblicate sui social media da Walter Vayr, ritraggono il veicolo da diverse angolazioni. Il dettaglio più interessante si trova al posteriore: qui la firma luminosa è limitata alle estremità esterne. In uno degli scatti, la Fiat appare dietro la nuova Lancia Gamma.

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Fiat Grizzly Fastback: ecco come riconoscere la versione base

Nelle immagini riprese dal retro si notano i piccoli segmenti rossi orizzontali che compongono i due gruppi ottici posteriori. La fascia nera centrale, che separa i fari, rimane scura e ospita il logo Fiat.

Il confronto con la Lancia Gamma evidenzia la diversa impostazione del posteriore: mentre sulla Lancia è presente una firma luminosa a forma di “T”, sulla Grizzly Fastback si illuminano solo le unità laterali. La targa è posizionata più in basso, al centro del paraurti.

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Nella vista laterale si osserva chiaramente come la linea del tetto scenda verso il lunotto, raccordandosi a un piccolo spoiler integrato nel portellone. La verniciatura scura si abbina ai rivestimenti protettivi sui passaruota e nella parte inferiore delle portiere, mentre le ruote si distinguono per inserti chiari dalle forme geometriche. All’anteriore, fari sottili incorniciano una fascia scura, al cui centro spicca l’emblema Fiat. Più in basso, un’ampia griglia occupa gran parte del paraurti.

Fiat ha svelato Grizzly e Grizzly Fastback l’11 luglio 2026, in occasione del suo 127° anniversario. Dopo l’anteprima al Salone dell’Auto di Torino, i due modelli sono stati esposti al Salone di Parigi in allestimento La Prima, con motorizzazione mild hybrid da 145 CV. La Fastback è lunga meno di 4,5 metri e, pur con il lunotto più inclinato, offre un bagagliaio dichiarato di 608 litri, contro i 545 della Grizzly.

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In Europa, i veicoli saranno ordinabili a partire dal 5 gennaio 2027; al lancio saranno disponibili motorizzazioni a benzina, ibride ed elettriche. Fiat ha annunciato un prezzo d’attacco di circa 20.000 euro per entrambe le varianti di carrozzeria. Il listino ufficiale per il mercato italiano fornirà ulteriori dettagli sui prezzi e sulla dotazione della versione base.