Stellantis ha venduto quasi un milione di ricambi e accessori online in Brasile

Quasi un milione di prodotti in nove mesi. Tra gennaio e settembre 2026, i negozi ufficiali di Stellantis hanno venduto 980.224 articoli su Mercado Livre in Brasile. Il fatturato ha superato i 200 milioni di real brasiliani, il 51,6% in più rispetto al 2025. Il gruppo si sta allargando anche su Shopee, dove a marzo era partito con Fiat e Jeep. Da allora si sono aggiunte Ram, Peugeot e Citroën.

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Stellantis in Brasile, come crescono le vendite su Mercado Livre e Shopee

Stellantis vende su Mercado Livre dal 2022. Nei primi nove mesi del 2026 hanno acquistato dai suoi negozi ufficiali 439.903 clienti, il 60,5 per cento in più di un anno prima. Nello stesso periodo, il numero di prodotti venduti è cresciuto del 78,8 per cento. Le pagine dei negozi hanno superato i 20 milioni di visite: +40 per cento.

Dietro le vetrine online ci sono 242 concessionarie. Nei negozi ufficiali di Fiat, Jeep, Ram, Citroën, Peugeot e Leapmotor si trovano ricambi e accessori originali Mopar. L’assortimento include anche prodotti a marchio bproauto, una linea che Stellantis destina al mercato indipendente dei ricambi. Secondo Paulo Solti, responsabile ricambi e assistenza di Stellantis in Sud America, il commercio online consente ai concessionari di raggiungere clienti anche al di fuori della loro area di competenza abituale.

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Su Shopee le prime ad aprire un negozio ufficiale sono state Fiat e Jeep. In seguito si sono aggiunte Ram, Peugeot e Citroën. Secondo Stellantis, a settembre il fatturato medio mensile risultava in crescita di circa il 50% rispetto alla media del periodo gennaio–giugno, mentre il numero delle concessionarie partecipanti era aumentato del 125%. Nel solo mese di settembre i negozi hanno ricevuto circa 19.000 visite. Il catalogo ha superato i 22.000 prodotti, tra ricambi e accessori pubblicati dalla rete.

Su entrambi i marketplace si può ordinare fuori dagli orari di apertura delle concessionarie e scegliere dove ricevere il ricambio. La consegna può avvenire a casa oppure direttamente all’officina indicata dal cliente.