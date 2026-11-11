Alfa Romeo Giulia GTAm, con 540 CV e il casco allacciato va a fare la spesa al Lidl

C’è chi lascia la propria auto sportiva in garage quando deve andare al supermercato; il protagonista dei video di “Verwoerdt Automotive”, invece, sceglie di mettersi in viaggio a bordo di un’Alfa Romeo Giulia GTAm. L’appassionato olandese ha pubblicato su Instagram una serie di clip in cui utilizza la berlina del “Biscione” per le commissioni quotidiane. In uno dei video più curiosi, arriva davanti a un punto vendita Lidl indossando tuta da corsa e casco, come se il parcheggio del supermercato fosse la corsia dei box.

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L’Alfa Romeo Giulia GTAm: tra la spesa da Lidl e una pizza sull’alettone posteriore

Il video inizia alle 10:55: il proprietario si sveglia, già completamente vestito con l’abbigliamento da gara; ha persino dormito con il casco in testa. Prima di scendere in garage, si concede un caffè in una tazza griffata Alfa Romeo. Poi è il momento di accendere il motore V6 e partire per fare la spesa. Tutto è studiato per strappare un sorriso allo spettatore, a cominciare dall’espressione serissima con cui il conducente affronta una commissione del tutto ordinaria.

La scena migliore si svolge al ritorno dal supermercato. Tra gli acquisti spunta una grande bottiglia, che il guidatore sistema sul sedile del passeggero, fissandola regolarmente con la cintura di sicurezza, d’altronde, nella Giulia GTAm il divanetto posteriore è stato rimosso per fare spazio a un roll-bar. In un’altra clip, l’imponente alettone posteriore viene utilizzato in modo insolito: il proprietario vi appoggia sopra una pizza e la mangia in piedi, trasformando così l’elemento aerodinamico in un tavolo improvvisato.

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È proprio la scelta del veicolo a rendere questo siparietto particolarmente riuscito. Con un motore V6 biturbo da 540 CV, soli due posti a sedere e un’aerodinamica pensata per la pista, la GTAm rappresenta la versione più estrema della Giulia. Anche la tuta da corsa e il casco si sposano perfettamente con il carattere di questo modello. Per gli acquirenti, Alfa Romeo aveva previsto un allestimento speciale, coerente con l’indole della berlina.

La Giulia GTAm faceva parte di una serie limitata a 500 esemplari complessivi, suddivisi tra i modelli GTA e GTAm. Già solo vedere un esemplare così raro rappresenta un’esperienza particolare; ma imbattersi in esso davanti a un supermercato Lidl, con il proprietario in tenuta da corsa al volante e una bottiglia assicurata sul sedile come se fosse un passeggero, è un evento davvero improbabile.