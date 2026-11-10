Alfa Revival Cup 2026: a Misano vincono Restelli in coppia con Bertinelli e Mischis con Serio

Al Misano World Circuit si è disputato l’atto finale dell’Alfa Revival Cup 2026. La sfida nell’impianto romagnolo ha regalato sessanta minuti di battaglie e continui cambi di posizione, per il piacere del pubblico e degli stessi protagonisti.

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Roberto Restelli e Davide Bertinelli, su Alfa Romeo 1750 GTAm, si sono imposti nel Raggruppamento G/H/I, conquistando anche la vittoria assoluta. A Franco Mischis e Giovanni Serio è andato il successo nell’E/F, insieme al nono posto assoluto.

La performance luminosa dei due, con l’Alfa Romeo Giulia Sprint GTA, non è bastata a ribaltare gli equilibri del campionato, anche a causa dell’assenza di SPA-Francorchamps. Gli onori della gloria, nel loro raggruppamento, sono così andati a Emanuele e Alessandro Morteo.

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La gara parmense si è disputata su pista asciutta, quindi in uno scenario diverso da quello del sabato, caratterizzato dalla pioggia durante le prove libere e le qualifiche.

Al Misano World Circuit si sono assegnati i titoli dell’Alfa Revival Cup 2026. Nel Raggruppamento E/F, Emanuele e Alessandro Morteo, come già scritto, hanno conquistato il titolo con 42 punti, davanti a Giovanni Serio e Franco Mischis, secondi a quota 35. Terzo posto finale per Roberto Lonardi con 28,5 punti.

Nel Raggruppamento G/H/I si è laureato campione Davide Bertinelli, con 80,5 punti. Dietro di lui, in piazza d’onore, è giunto Roberto Restelli, secondo con 45 punti, mentre Mario Salomone e Giacomo Barri hanno completato il podio finale a quota 39 punti.

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Il titolo riservato ai team dell’Alfa Revival Cup 2026 è andato ad Alfa Delta OKP, che ha chiuso la stagione con 75 punti, davanti a Carrera Team, con 37 punti, e Formula GT, con 16,5 punti.

Gara di Misano – Round 5 Alfa Revival Cup 2026

Courtesy Canossa

Classifica Assoluta E/F

1° Franco Mischis / Giovanni Serio – Giulia Sprint GTA – Carrera Team

2° Roberto Lonardi – Giulietta Spider Veloce – Scuderia Nuvolari

3° Emanuele Morteo / Alessandro Morteo – Giulietta TI – Irpinia Northwest Jolly

Classifica Assoluta G/H/I

1° Roberto Restelli / Davide Bertinelli – 1750 GTAm – Alfa Delta OKP

2° Ambrogio Perfetti – 1750 GTAm – Alfa Delta OKP

3° Mario Salomone / Giacomo Barri – 1750 GTAm – Alfa Delta OKP

Classifiche di Classe – Round 5 Misano

E TC 1300

1° Emanuele Morteo / Alessandro Morteo

E GTS 1300

1° Roberto Lonardi

F TC 1600

1° Franco Mischis / Giovanni Serio

G2 TC 2000

1° Roberto Restelli / Davide Bertinelli

2° Ambrogio Perfetti

3° Mario Salomone / Giacomo Barri

H1 T 2000

1° Antonio Palma / Guglielmo Maggio

2° Salvatore Carbone / Marco Leva

H2 TC 2000

1° André Kardol

I TC 2000

1° Gianluca Bardelli

Classifiche Finali di Campionato 2026

Raggruppamento E/F

1° Emanuele Morteo / Alessandro Morteo – Giulietta TI – Irpinia Northwest Jolly – 42 punti

2° Giovanni Serio / Franco Mischis – Giulia Sprint GTA – Carrera Team – 35 punti

3° Roberto Lonardi – Giulietta Spider Veloce – Scuderia Nuvolari – 28,5 punti

Raggruppamento G/H/I

1° Davide Bertinelli – 1750 GTAm – Gatti Team / Alfa Delta OKP – 80,5 punti

2° Roberto Restelli – 1750 GTAm – Alfa Delta OKP – 45 punti

3° Mario Salomone / Giacomo Barri – 1750 GTAm – Alfa Delta OKP – 39 punti

Classifica Team

1° Alfa Delta OKP – 75 punti

2° Carrera Team – 37 punti

3° Formula GT – 16,5 punti

Fonte | Canossa