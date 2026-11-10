Alfa Revival Cup 2026: a Misano vincono Restelli in coppia con Bertinelli e Mischis con Serio

Al Misano World Circuit si è disputato l’atto finale dell’Alfa Revival Cup 2026. La sfida nell’impianto romagnolo ha regalato sessanta minuti di battaglie e continui cambi di posizione, per il piacere del pubblico e degli stessi protagonisti.
Roberto Restelli e Davide Bertinelli, su Alfa Romeo 1750 GTAm, si sono imposti nel Raggruppamento G/H/I, conquistando anche la vittoria assoluta. A Franco Mischis e Giovanni Serio è andato il successo nell’E/F, insieme al nono posto assoluto.
La performance luminosa dei due, con l’Alfa Romeo Giulia Sprint GTA, non è bastata a ribaltare gli equilibri del campionato, anche a causa dell’assenza di SPA-Francorchamps. Gli onori della gloria, nel loro raggruppamento, sono così andati a Emanuele e Alessandro Morteo.
La gara parmense si è disputata su pista asciutta, quindi in uno scenario diverso da quello del sabato, caratterizzato dalla pioggia durante le prove libere e le qualifiche.
Al Misano World Circuit si sono assegnati i titoli dell’Alfa Revival Cup 2026. Nel Raggruppamento E/F, Emanuele e Alessandro Morteo, come già scritto, hanno conquistato il titolo con 42 punti, davanti a Giovanni Serio e Franco Mischis, secondi a quota 35. Terzo posto finale per Roberto Lonardi con 28,5 punti.
Nel Raggruppamento G/H/I si è laureato campione Davide Bertinelli, con 80,5 punti. Dietro di lui, in piazza d’onore, è giunto Roberto Restelli, secondo con 45 punti, mentre Mario Salomone e Giacomo Barri hanno completato il podio finale a quota 39 punti.
Il titolo riservato ai team dell’Alfa Revival Cup 2026 è andato ad Alfa Delta OKP, che ha chiuso la stagione con 75 punti, davanti a Carrera Team, con 37 punti, e Formula GT, con 16,5 punti.
Gara di Misano – Round 5 Alfa Revival Cup 2026
Classifica Assoluta E/F
- 1° Franco Mischis / Giovanni Serio – Giulia Sprint GTA – Carrera Team
- 2° Roberto Lonardi – Giulietta Spider Veloce – Scuderia Nuvolari
- 3° Emanuele Morteo / Alessandro Morteo – Giulietta TI – Irpinia Northwest Jolly
Classifica Assoluta G/H/I
- 1° Roberto Restelli / Davide Bertinelli – 1750 GTAm – Alfa Delta OKP
- 2° Ambrogio Perfetti – 1750 GTAm – Alfa Delta OKP
- 3° Mario Salomone / Giacomo Barri – 1750 GTAm – Alfa Delta OKP
Classifiche di Classe – Round 5 Misano
E TC 1300
- 1° Emanuele Morteo / Alessandro Morteo
E GTS 1300
- 1° Roberto Lonardi
F TC 1600
- 1° Franco Mischis / Giovanni Serio
G2 TC 2000
- 1° Roberto Restelli / Davide Bertinelli
- 2° Ambrogio Perfetti
- 3° Mario Salomone / Giacomo Barri
H1 T 2000
- 1° Antonio Palma / Guglielmo Maggio
- 2° Salvatore Carbone / Marco Leva
H2 TC 2000
- 1° André Kardol
I TC 2000
- 1° Gianluca Bardelli
Classifiche Finali di Campionato 2026
Raggruppamento E/F
- 1° Emanuele Morteo / Alessandro Morteo – Giulietta TI – Irpinia Northwest Jolly – 42 punti
- 2° Giovanni Serio / Franco Mischis – Giulia Sprint GTA – Carrera Team – 35 punti
- 3° Roberto Lonardi – Giulietta Spider Veloce – Scuderia Nuvolari – 28,5 punti
Raggruppamento G/H/I
- 1° Davide Bertinelli – 1750 GTAm – Gatti Team / Alfa Delta OKP – 80,5 punti
- 2° Roberto Restelli – 1750 GTAm – Alfa Delta OKP – 45 punti
- 3° Mario Salomone / Giacomo Barri – 1750 GTAm – Alfa Delta OKP – 39 punti
Classifica Team
- 1° Alfa Delta OKP – 75 punti
- 2° Carrera Team – 37 punti
- 3° Formula GT – 16,5 punti
Fonte | Canossa