Peugeot Polygon concept intraprende un tour europeo esclusivo

Dopo il debutto mondiale, il Peugeot Polygon Concept prende il via per un tour esclusivo in Europa, il Polygon Roadshow, che permetterà a fan, media e partner di esplorare da vicino le innovazioni destinate a definire la prossima generazione di veicoli Peugeot. Da gennaio a giugno, il tour offrirà esperienze interattive, dimostrazioni esclusive e aperture al pubblico, trasformando ogni tappa in un’occasione unica per vivere la tecnologia e il design della concept car.

Peugeot porta su strada la sua visione più audace della mobilità del futuro: Polygon Concept

A supporto del roadshow, la casa del leone ha creato il Polygon Box, un ambiente mobile e completamente attrezzato, pensato per garantire un’esperienza premium “plug and play” in ogni Paese. L’ambiente modulare include componenti intercambiabili come sedili, volanti e comandi, offrendo un contatto diretto con le innovazioni del marchio. In ogni città, i visitatori potranno scoprire l’abitacolo immersivo del Polygon, il display Micro LED sul parabrezza e il design esterno colorato e giocoso, immergendosi completamente nella visione futuristica di Peugeot.

Il tour è iniziato ufficialmente il 23 gennaio ed è stato presentato a Madrid, in Spagna, nei successivi due giorni. Ambientato nel quartiere commerciale, vicino alla metropolitana Nuevos Ministerious, il Polygon Concept ha fatto la sua prima apparizione pubblica in Spagna. Da lì, il roadshow attraverserà l’Europa per tutta la prima metà del 2026, prima di iniziare un’avventura internazionale entro la fine dell’anno.

Peugeot Polygon Concept è più di un concept di design: è un prototipo dinamico completamente funzionale, che offre un’agilità e una reattività senza precedenti. Grazie al rivoluzionario sistema di sterzo Hypersquare e alla tecnologia Steer by Wire, questo concept inaugura una nuova era di piacere di guida che il pubblico europeo potrà ora scoprire da vicino.

Il Polygon Roadshow metterà in evidenza l’intera gamma di innovazioni presentate nel concept, tra cui: Il Peugeot i-Cockpit di nuova generazione, con un display da 31” proiettato sul parabrezza. Un’architettura interna rivisitata che offre spazio e luminosità eccezionali. Un nuovo linguaggio di design felino, definito da forme geometriche pure e da un’audace firma luminosa Micro LED. E infine, sostenibilità nella sua costruzione a prova di futuro, con più materiali riciclati, un numero ridotto di parti e componenti modulari.

Phil York, Responsabile Marketing e Comunicazione, afferma: “Oggi inizia il roadshow Polygon, con la star dello show, la concept Peugeot Polygon, che ha una casa completamente nuova: la Polygon Box! Questo roadshow ci permette di aumentare la visibilità e amplificare il marchio, presentando tecnologie rivoluzionarie. Tra queste, Hypersquare, basata sulla tecnologia Steer by Wire, che arriverà sulle nostre vetture di serie già l’anno prossimo, rivoluzionando l’esperienza di guida per un piacere di guida ancora maggiore”.