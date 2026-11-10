Una Ferrari F80 bicolore in prova a Maranello | Video

Una Ferrari F80 bicolore è la protagonista principale del nuovo video pubblicato in rete da Varryx. Le riprese sono state effettuate a Maranello. Diverse auto del “cavallino rampante”, impegnate nei test su strada, trovano spazio nei fotogrammi.

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Fra le protagoniste sul set, oltre alla già citata supercar di punta del marchio, ci sono varie altre auto della gamma attuale e muletti di prova di mezzi di prossima uscita, come l’imminente Purosangue M e la tanto attesa 12Cilindri Versione Speciale (nome solo ipotizzato al momento).

Il filmato cattura un mix di auto sportive del marchio emiliano, in una giornata ricca di avvistamenti. Molto ampio il campionario delle configurazioni. A destare maggiore curiosità è la già citata Ferrari F80 bicolore, che miscela il giallo al nero, spezzando a metà la carrozzeria, come se la parte anteriore fosse di un esemplare e quella posteriore di un altro.

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Preciso che l’abbinamento, così fatto, non mi piace per nulla: preferisco la configurazione standard, meglio se in tinta rossa o gialla, col tetto a contrasto in black. Capisco, però, che non tutti hanno i miei stessi gusti. Sarebbe interessante conoscere la vostra opinione sull’allestimento fissato nei fotogrammi.

Ricordiamo che la Ferrari F80 è la nuova supercar di punta della casa di Maranello. La sua eccellenza ingegneristica e prestazionale ne fa un riferimento assoluto. Cuore pulsante di questo capolavoro a quattro ruote è un powertrain ibrido da 1.200 cavalli complessivi, frutto dell’abbinamento fra un motore V6 biturbo e ibrido, da 3.0 litri di cilindrata, e la componente elettrica.

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Incredibili le metriche prestazionali, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.1 secondi, da 0 a 200 km/h in soli 5.75 secondi e una velocità massima di 350 km/h. Sono dati pazzeschi, ma non quanto i tempi sul giro messi a segno sulla pista di Fiorano o in altri contesti. Qui la Ferrari F80 si pone su livelli spaziali.