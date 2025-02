Matteo Salvini preoccupato di Stellantis: “Dati drammatici”

Nelle scorse ore Stellantis ha annunciato i dati relativi al 2024 con risultati molto preoccupanti. Infatti gli utili sono in calo del 70%, i ricavi del 17% e le vendite del 12%. Insomma risultati molto negativi come del resto era già nelle previsioni. In merito a questi risultati si registrano le prime reazioni da parte del mondo politico con il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini che parla di dati drammatici.

I risultati di Stellantis nel 2024 preoccupano e non poco Matteo Salvini

Matteo Salvini ha dichiarato: “Mi auguro che presto venga nominato un nuovo ministro dei trasporti in Germania, poiché ci sono numerosi dossier da affrontare, con quello relativo all’automobile che rappresenta una delle questioni più urgenti. I dati diffusi nelle scorse ore da Stellantis sono davvero preoccupanti. Non c’era bisogno di un esperto per prevedere che la decisione, imposta da Bruxelles in favore dell’elettrificazione dell’auto, avrebbe avuto conseguenze tragiche, con perdite e sacrifici per gli operai e gli ingegneri, mentre i politici restano indifferenti e intoccabili. La situazione sta mettendo a dura prova l’intero settore e la sua forza lavoro.”

Ovviamente Matteo Salvini non è il solo a manifestare preoccupazioni per la situazione di Stellantis che ha annunciato di voler nominare il nuovo amministratore delegato al posto di Carlos Tavares entro la prima metà del 2025. Toccherà a lui raddrizzare la situazione sempre più complessa e difficile, nonostante l’ottimismo che traspare dal comunicato dell’azienda le cui previsioni per il 2025 parlano di una possibile ripresa.

Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi giorni a proposito del gruppo automobilistico nato nel gennaio del 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe che vive probabilmente il momento più difficile dalla sua fondazione.