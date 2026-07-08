Fiat Topolino arriva negli Stati Uniti: aperti gli ordini, il prezzo

Un piccolo frammento di dolce vita italiana attraversa l’Atlantico e si prepara a conquistare quartieri residenziali, località turistiche e strade costiere degli Stati Uniti. La Fiat Topolino debutta sul mercato americano con un obiettivo preciso: trasformare la micromobilità in un’esperienza più elegante, semplice e personale.

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FIAT Topolino debutta negli USA con due versioni, autonomia fino a 74 km e prezzo da 13.995 dollari, ordini già aperti

Compatta, elettrica e immediatamente riconoscibile, la nuova proposta di FIAT non nasce per affrontare autostrade o lunghi viaggi, ma per muoversi negli spazi quotidiani dove velocità e dimensioni contano meno della praticità. Negli Stati Uniti, del resto, molti golf cart vengono già utilizzati ben oltre i campi da gioco. La Fiat Topolino prova a inserirsi proprio in questo spazio, offrendo un’alternativa dal carattere urbano e dal design dichiaratamente italiano.

«Topolino rappresenta un nuovo capitolo per il marchio negli Stati Uniti, definito non solo dalle dimensioni, ma anche dallo scopo», ha spiegato Olivier Francois, CEO di FIAT. Il messaggio è chiaro: non un semplice mezzo di trasporto, ma un oggetto capace di comunicare stile, leggerezza e libertà.

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La gamma comprende due versioni, Topolino e Topolino Dolcevita. La prima è dotata di tetto panoramico e parabrezza con sbrinatore, mentre la seconda punta su una capote apribile e sulle caratteristiche corde al posto delle portiere, richiamo diretto alle atmosfere balneari del Mediterraneo. Entrambe adottano il colore Verde Vita, ruote da 14 pollici con copricerchi vintage, luci a LED e una carrozzeria simmetrica.

L’abitacolo segue la stessa filosofia essenziale. Ci sono un quadro strumenti digitale, un supporto per smartphone, vani portaoggetti, un gancio per le borse e uno spazio dedicato ai bagagli. Tutto è ridotto all’indispensabile, senza rinunciare a dettagli pensati per l’uso quotidiano.

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Sotto la carrozzeria lavora una batteria agli ioni di litio da 5,4 kWh. L’autonomia dichiarata arriva fino a 46 miglia, circa 74 chilometri, mentre la ricarica completa richiede all’incirca cinque ore con alimentazione in corrente alternata da 2,3 kW. La velocità massima è limitata a 19 miglia orarie, ma entro la fine dell’estate 2026 sarà disponibile un kit per portarla a 25 mph e ottenere l’omologazione come veicolo a bassa velocità.

Con una lunghezza di poco superiore ai 2,5 metri e un peso di circa 487 chilogrammi, la Topolino è pensata per occupare poco spazio e muoversi con agilità. L’arrivo negli Stati Uniti rientra inoltre nella strategia FaSTLAne 2030 di Stellantis, orientata ad ampliare l’offerta di soluzioni elettriche accessibili e adatte ai nuovi stili di vita urbani.

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Il prezzo di listino parte da 13.995 dollari, escluse le spese di trasporto. Le prime unità, disponibili in quantità limitate presso concessionari selezionati, potranno essere personalizzate grazie alla collaborazione con Motori & Customs, che proporrà edizioni speciali e configurazioni su misura per i clienti americani.