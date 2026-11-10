Citroën C3 Aircross, sconti fino a 3.200 euro con finanziamento a novembre 2026

Per tutto il mese di novembre 2026, la Citroën C3 Aircross è disponibile a partire da 17.200 euro nell’ambito del piano di finanziamento “SimplyDrive D”. L’offerta si riferisce alla versione a benzina “Turbo 100” con cambio manuale e allestimento “You”. La promozione richiede la permuta o la rottamazione di un veicolo usato. entro la fine del mese.

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Citroën C3 Aircross, le offerte per benzina e ibride

La Turbo 100 You scende da 20.400 a 18.200 euro con lo sconto promozionale. Il finanziamento aggiunge altri 1.000 euro di sconto e prevede un anticipo di 5.937 euro, 35 rate da 99 euro e una rata finale di 11.429 euro. Il TAN fisso è del 7,99% e il TAEG dell’11,37%. Di serie ci sono i sensori di parcheggio posteriori e le sospensioni Advanced Comfort.

La Hybrid 145 automatica in allestimento Plus costa 24.750 euro in promozione. Con SimplyDrive prevede 8.445 euro di anticipo, 35 rate da 129 euro e una rata finale di 15.814 euro. La Outdoor sale a 28.450 euro, con 8.090 euro di anticipo, 35 rate da 199 euro e una rata finale di 18.034 euro. Il TAN fisso è del 6,49% per entrambe, mentre il TAEG è dell’8,81% sulla Plus e dell’8,48% sulla Outdoor.

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Le elettriche in leasing con EasyWallbox inclusa

La ë-C3 Aircross You da 113 CV costa 26.990 euro in promozione. Il leasing Easy Go prevede un primo canone di 10.787 euro, 35 canoni da 169 euro e un riscatto di 11.427 euro. La Outdoor Extended Range costa 34.890 euro, con un primo canone di 13.166 euro, 35 canoni da 229 euro e un riscatto di 14.848 euro. Entrambe includono la EasyWallbox e richiedono permuta o rottamazione. Il TAN è zero, con TAEG rispettivamente del 2,22% e dell’1,68%.

Le immatricolazioni della Citroën C3 Aircross in Italia

Secondo i dati UNRAE, nel periodo da gennaio a ottobre 2026 la C3 Aircross ha registrato in Italia un totale di 9.935 nuove immatricolazioni, posizionandosi al 40° posto nella classifica generale. Nello stesso periodo, la versione elettrica ha raggiunto le 1.000 unità: ciò significa che circa un C3 Aircross immatricolato su dieci era un veicolo elettrico.