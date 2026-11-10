Stellantis Brampton, Unifor parla di «tradimento» e chiama in causa il Comune

Dopo l’accordo con cui Stellantis ha ceduto la fabbrica di Brampton al costruttore di blindati Roshel, Unifor ha rivolto una richiesta precisa al sindaco Patrick Brown e al premier dell’Ontario Doug Ford. Il sindacato, che ha definito la vendita un «tradimento», vuole che le autorità tutelino la destinazione automobilistica del sito. A febbraio il Comune aveva già avviato un iter per riservare l’area all’assemblaggio di auto e alle attività collegate.

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Stellantis a Brampton, che cosa prevede la proposta del Comune

Il 25 febbraio il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione per modificare il piano urbanistico e il regolamento sulle destinazioni d’uso. Il terreno interessato è quello al 2000 di Williams Parkway, dove sorge la fabbrica. La mozione, presentata dal sindaco Brown, puntava a preservare la capacità produttiva del sito e i posti di lavoro legati alla filiera dell’auto.

Ad aprile, i tecnici comunali hanno illustrato le modifiche previste nel corso di un’assemblea pubblica. La precedente destinazione d’uso industriale consentiva anche attività di stoccaggio e logistica; la nuova proposta mira invece a limitare gli usi industriali non legati alla produzione automobilistica. Resta da vedere come questo iter urbanistico influirà sui piani di Roshel e quali attività potranno effettivamente essere svolte nell’area in futuro.

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Preoccupazioni per i fornitori e la posizione del sindaco

La controversia coinvolge anche le aziende che rifornivano le linee di produzione di Brampton. In una lettera inviata a settembre al Ministro federale dell’Industria, Mélanie Joly, il sindacato Unifor ha sottolineato che centinaia di aziende fornitrici subirebbero le conseguenze dell’interruzione dell’assemblaggio di autoveicoli.

Vito Beato, responsabile della sezione sindacale locale, ha aggiunto che le prospettive occupazionali nel settore della difesa dipendono da commesse militari che, al momento, non sono ancora state assegnate. Brown accoglie con favore l’eventualità che un’azienda locale riavvii la produzione nel sito in questione.

Ha inoltre invitato Roshel a dialogare direttamente con la sezione locale di Unifor in merito alle opportunità di assunzione e formazione per i lavoratori rimasti senza impiego. Secondo quanto riferito dal sindacato, già prima dell’annuncio era in fase di preparazione un tavolo di confronto a quattro parti sul futuro della produzione canadese di Stellantis. Joly ha preso contatti con l’azienda, il sindacato, il governo dell’Ontario e i rappresentanti dello stabilimento per organizzare un incontro nel corso di questa settimana.