Il Citroën Berlingo trasformato in un mezzo da spedizione con 10 posti

Un Citroën Berlingo con sei ruote, dieci posti e un rimorchio al seguito. Sbarro l’ha fatto davvero. Il progetto si chiama Berlingo Croisière Jeune, nasce alla fine degli anni Novanta e porta la firma di Franco Sbarro insieme agli studenti della sua scuola, l’Espera.

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Non siamo davanti a una preparazione da fuoristrada pensata per la vendita. Questo è un omaggio alle grandi spedizioni organizzate da Citroën nel secolo scorso, in particolare alla Croisière Jaune del 1931-1932, che attraversò l’Asia Centrale su mezzi cingolati.

Il punto di partenza era il Berlingo di prima generazione, arrivato nel 1996 come successore del C15 e sviluppato sulla piattaforma PSA condivisa con Peugeot Partner. Citroën ne sfruttò il lancio per sperimentare, commissionando concept come Plage, Grand Large e Bulle. Poi Sbarro andò decisamente oltre la commissione.

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La carrozzeria è stata allungata, rialzata e dotata di un terzo asse posteriore. Sei ruote totali, quattro delle quali motrici in una configurazione 4×6 pensata per terreni difficili. Il riferimento stilistico rimandava ai veicoli speciali costruiti da carrozzieri francesi come Tissier e De Leotard, nomi un po’ più “oscuri” della storia dell’automobile.

L’abitacolo fu completamente ridisegnato. Nella zona posteriore comparvero due file laterali di sedili ripiegabili, quattro per lato, che portavano la capacità complessiva a dieci occupanti. Un piccolo autobus travestito da Berlingo, in sostanza. Al progetto si aggiungeva un rimorchio dedicato per attrezzatura e piastre da posizionare sotto le ruote in caso di sabbia o fango.

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Il debutto pubblico avvenne al Mondial de l’Automobile di Parigi nell’ottobre del 2000. Poi il silenzio, come accade ai concept che non trovano un padrone convinto.

La storia riprende nel settembre 2021, quando il Berlingo Croisière Jeune ricompare in un’asta organizzata da Aguttes. Il martello si ferma a 21.000 euro. Una cifra che per un Berlingo usato suonerebbe assurda, ma che per un unicum firmato Sbarro, costruito a mano, concepito come esercizio di design e custode di una storia precisa, è quasi una sottovalutazione.