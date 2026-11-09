Opel: 70 anni fa veniva prodotta la due milionesima vettura

È il 9 novembre del 1956, esattamente 70 anni fa, quando presso lo stabilimento Opel di Rüsselsheim il costruttore tedesco assemblava la vettura numero 2 milioni sin da quando erano state avviate le attività nel 1899. Un traguardo che seguiva a quello della milionesima vettura prodotta appena 16 anni prima, nel 1940.

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Sia nel caso della vettura numero 1 milione che per quella numero 2 milioni si trattava di una Opel Kapitan, sebbene fossero tra loro differenti per caratteristiche. Di più veloce raggiungimento fu invece il traguardo della vettura numero 3 milioni, visto che Opel dovette aspettare appena il mese di marzo del 1960. Condizione che forniva la misura dell’espansione del marchio e anche il cambiamento dei tempi, che avrebbe portato addirittura a 75 milioni di modelli a marchio Opel prodotti con una Opel Grandland GSe uscita dalle linee l’8 novembre del 2022.

La Opel Kapitan del 1956

La Opel Kapitan che rappresentò la due milionesima vettura prodotta dal costruttore tedesco fu anche tra le prime con propulsore 6 cilindri in linea sotto il cofano

Nel 1956 la Opel Kapitan, ovvero la vettura numero 2 milioni prodotta da Opel a Rüsselsheim, rappresentava anche una fra le prime berline equipaggiate con propulsore a 6 cilindri in linea mai prodotte dal costruttore tedesco nel Secondo Dopoguerra. La carrozzeria adottava uno stile che si basava su quello dei modelli americani molto in voga a quell’epoca, mentre sotto il cofano beneficiava di un propulsore da 2.473 litri di cilindrata capace di 75 cavalli di potenza. Il tutto veniva abbinato a un nuovo schema sospensivo, paraurti rivisti, profili decorativi inediti e coprimozzi cromati.

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A seguito di tutta una serie di inediti aggiornamenti successivi, il primo dei quali nel 1954 prevedeva l’adozione di un nuovo frontale con una cosiddetta “bocca di pescecane”, nel 1958 arrivò invece la variante P1 che introduceva parabrezza e lunotto che avvolgevano anche una parte delle fiancate. Venivano introdotte anche la verniciatura bicolore e le pinne al posteriore. Con la versione P2 il motore a 6 cilindri in linea saliva di cilindrata fino a 2.605 centimetri cubici, così come la potenza che ora era pari a 90 cavalli erogati mentre anche la carrozzeria risultava completamente rinnovata.