ASI in Pista 2026: la Lancia Aurelia B24 S eletta Best of Paddock

L’appuntamento con ASI in Pista 2026 ha regalato emozioni speciali ai protagonisti e al pubblico. Sono state molte le auto storiche entrate in azione in questo speciale track-day autunnale, andato in scena all’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari (Parma).

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Fra i momenti clou dell’evento, il concorso per l’elezione della vettura “Best of Paddock“, che si è concluso con il successo della magnifica Lancia Aurelia B24 S del 1957, con Targa Oro ASI, del collezionista Ruggero Antonicci.

A lei il titolo di regina di questa edizione di “ASI in Pista”. L’affermazione assume un valore ancora maggiore tenendo conto del fatto che è stata messa a segno nel 120° anniversario del marchio torinese, di cui incarna le caratteristiche migliori: stile, eleganza, innovazione.

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Altri riconoscimenti speciali sono andati alle vetture più rappresentative presenti nel paddock. Il Trofeo Regina della Pista è stato assegnato alla Chevron B73 Sport Prototipo del 1995 di Fabio Montani. La Opel Kadett GTE del 1978 di Daniele Bossi ha vinto il Trofeo Regina dei Rally.

Foto ASI – Automotoclub Storico Italiano

Fabrizio Ferrari torna a casa con il Trofeo Gran Turismo assegnato alla sua De Tomaso Pantera Gruppo 3 del 1972. Il Trofeo Youngtimer è andato alla Mini John Cooper Works GP del 2006 di Gabriele Bisconcini.

Altri trofei sono andati alla Dallara F3 80 di Paolo Meloni per l’inedito Dallara Formula 3 Revival e alla Fiat Panda 4×4 ex Dakar di Mauro Dalmasso, che si è assicurata il Premio Targa Oro ASI assegnato dalla Commissione Tecnica ASI.

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All’Alfa Romeo Alfasud Trofeo del 1976 di Roberto Cognolato è andato il Premio Città di Varano, per la partecipazione a “La corsa per il Friuli” del 1976, disputata nella stessa località per raccogliere fondi a sostegno dei terremotati del sisma che colpì il Friuli-Venezia Giulia in quell’anno.

L’Alfa Romeo GTA del 1965 di Massimo Bortolami, infine, si è assicurata il Memorial Andrea de Adamich, in ricordo del compianto pilota e conduttore televisivo, amato da tutti per le sue imprese sportive, le sue doti comunicative e soprattutto per la sua signorilità.

ASI in Pista 2026 ha registrato la partecipazione di oltre cento auto storiche stradali e da competizione, che hanno animato il set con note di bellezza e di rombante magia. Di grande interesse anche il talk condotto da Guido Schittone, con la partecipazione di personaggi del calibro di Arturo Merzario, Nicola Larini, Piero Liatti, Antonio Tamburini, Fabio Mancini.

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Foto ASI – Automotoclub Storico Italiano Foto ASI – Automotoclub Storico Italiano Foto ASI – Automotoclub Storico Italiano Foto ASI – Automotoclub Storico Italiano Foto ASI – Automotoclub Storico Italiano

Fonte | ASI Automotoclub Storico Italiano