Un’Alfa Romeo con il V8 Holden al posteriore: l’australiana senza permesso

Un’Alfa Romeo a trazione anteriore, un motore V8 Holden infilato dove prima c’erano i sedili posteriori e un kit attrezzi con dentro (lasciando da parte gli stereotipi) una bottiglia di rum. Parliamo della supercar più improbabile degli anni Ottanta, e viene dall’Australia.

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Tutto parte dal Gruppo B, quando il Mondiale Rally mise da parte il buon senso e metà del regolamento. Le case avevano carta bianca, e la usarono. Ne uscirono gare spettacolari, tragedie e, molto di lato, questa storia. Nel 1982 l’Alfa presentò l’Alfasud Sprint 6C, un prototipo con un V6 da 2,5 litri montato dietro l’abitacolo della coupé Sprint. Il Biscione, però, era in affanno, sarebbe finito alla Fiat nel 1986, e nel 1983 il progetto morì.

Dimenticato da tutti, ma non da Paul Halstead, imprenditore informatico e rivenditore di auto di lusso. Lui prese una Sprint qualunque e ne fece il suo Giocattolo Group B.

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Alfa Romeo non gli fornì le scocche nude, così Halstead importò auto complete dalla Nuova Zelanda e rivendette i pezzi che non servivano. Anche i Busso V6 si rivelarono un problema, dopo che l’accordo con Arese saltò. In Australia i V6 alternativi scarseggiavano, i V8 abbondavano.

Sotto il cofano posteriore finì il 5,0 litri Holden derivato dalla VL Commodore SS Group A SV Walkinshaw, qui con 295 cavalli. Il cambio è un manuale ZF a cinque marce con prima a innesto diretto, e una targhetta sulla console mostra lo schema delle marce. Per far entrare il tutto bisognò tagliare metallo a volontà e disegnare da zero le sospensioni posteriori. I pannelli in composito tennero a bada la bilancia: 1.085 kg nel 1988, nonostante la ghisa del V8.

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Auto leggera, dunque, auto veloce. Il quarto di miglio in 13,2 secondi, racconta Halstead a Street Machine nel 2009, un passo da Porsche 911 Turbo. Che poi era proprio la rivale da inseguire.

Il sogno, però, durò poco. Halstead ammise di aver perso un sacco di soldi, e nel 1989 il progetto chiuse, tre prototipi e dodici esemplari di serie, quindici in tutto. Oggi i collezionisti li inseguono.

L’esemplare numero 4 è in vendita. Ordinato nel novembre 1988 in Rosso Chiaro, con interni in pelle da 2.500 dollari australiani, ha la scenografia esagerata delle elaborazioni tedesche dell’epoca, alette ovunque, vernice in tinta. Ha percorso circa 60.000 km in 38 anni. Conserva la patina di chi è stato curato, non rifatto per vincere un concorso, ma il V8 è stato ricostruito e la meccanica rivista.

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Il prezzo, al momento, circa 385.000 dollari americani. Abbastanza per portarsi a casa decine di Sprint di serie ancora in ottime condizioni.